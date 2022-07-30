سياسة
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إيلون ماسك يرفع دعوى قضائية مضادة ضد تويتر.. ما القصة؟
في تصعيد جديد للصراع بين تويتر وإيلون ماسك أقدم الأخير على رفع دعوى قضائية مضادة ضد شركة التواصل الاجتماعي.. ما القصة؟
إيلون ماسك يرفع دعوى قضائية مضادة ضد تويتر.. ما القصة؟
إيلون ماسك يرفع دعوى قضائية مضادة ضد تويتر.. ما القصة؟ / Others
30 يوليو 2022

رفع إيلون ماسك دعوى مضادة ضد شركة تويتر الجمعة، مصعداً معركته القانونية ضد شركة التواصل الاجتماعي بسبب محاولته وقف عملية الشراء البالغة 44 مليار دولار.

ولم تتوافر الوثيقة المؤلفة من 164 صفحة على الرغم من أنه بموجب قواعد المحكمة يمكن نشر نسخة منقحة للناس قريباً.

وكانت قاضية في ولاية ديلاوير الأمريكية قالت إن المحاكمة ستبدأ في 17 أكتوبر/تشرين الأول وتستمر خمسة أيام للنظر في محاولة تويتر إبقاء إيلون ماسك على صفقته.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ورئيس شركة سبيس إكس إنه انسحب من الصفقة في الثامن من يوليو/تموز وأنحى باللائمة على شركة تويتر لخرق اتفاقية الاندماج من خلال تحريف عدد الحسابات المزيفة على منصتها.

وأقامت تويتر دعوى قضائية بعد أيام واصفة ادعاءات الحسابات المزيفة بأنها تشتيت للانتباه, وقالت إن ماسك ملزم بعقد الاندماج لإغلاق الصفقة بسعر 54.20 دولار للسهم الواحد.

وارتفعت أسهم الشركة 1.4% في التعاملات الصباحية الجمعة إلى 41.45 دولار.

وأحالت كاثلين ماكورميك قاضية محكمة ديلاوير القضية بشكل سريع إلى المحاكمة الأسبوع الماضي، قائلة إنها تريد الحد من الضرر المحتمل على تويتر الناجم عن الغموض بشأن الصفقة.

وأنحت تويتر باللوم في تراجع الإيرادات والتسبب في فوضى داخل الشركة على تلك المعركة القضائية.

ووافق الجانبان بشكل أساسي على إجراء محاكمة في 17 أكتوبر/تشرين الأول ولكنهما مختلفان بشأن حدود ما يجري الكشف عنه أو إمكانية الحصول على الوثائق الداخلية والأدلة الأخرى.

واتهم ماسك تويتر هذا الأسبوع بالتلكؤ في الاستجابة لطلباته للكشف عن بيانات، واتهمته تويتر بالسعي للحصول على قدر كبير من البيانات التي لا علاقة لها بالمسألة الرئيسية في القضية، وهي ما إذا كان ماسك قد انتهك عقد الصفقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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