أعلنت إيران ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في أنحاء البلاد هذا الأسبوع إلى 53 قتيلاً، يشملون من لقوا حتفهم في انزلاق طيني في العاصمة طهران، حسبما ذكر تقرير للتليفزيون الرسمي.

وقال التقرير إن أكثر من 30 شخصاً قتلوا في قريتين شمال غرب وشمال شرق طهران، بعد أن تسببت الرياح الموسمية في هطول أمطار غزيرة أدت إلى حدوث انهيارات أرضية هناك.

وقتل 24 شخصاً على الأقل في 8 محافظات أخرى، وتضررت 21 محافظة من أصل 31 محافظة إيرانية بالأمطار الغزيرة.

وسادت مخاوف من ارتفاع عدد القتلى بشكل أكبر، إذ لا يزال 16 شخصاً على الأقل في عداد المفقودين وجرى العثور على مزيد من الجثث بعد انحسار هطول الأمطار.

وذكر التقرير أن قوات الجيش انضمت إلى جهود الإنقاذ وتساعد في نقل آلاف من مناطق نائية إلى أماكن أكثر أماناً.

وقال مهدي ولي بور رئيس عمليات الطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الإيراني للتلفزيون الحكومي إن نحو 16 شخصاً في عداد المفقودين بعد فيضانات على مدى يومين اجتاحت 100 بلدة و300 قرية في 18 من أصل 31 إقليماً في إيران. وجرى إغلاق معظم الطرق السريعة في البلاد.

وقال محسن منصوري حاكم طهران للتلفزيون الرسمي إن أكثر المناطق التي تضررت اليوم الجمعة هي فيروز كوه التي تقع عند سفح جبال البرز شمال شرقي طهران، حيث لقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص حتفهم.

وراح ضحية الفيضانات المفاجئة الأسبوع الماضي في محافظة فارس الجنوبية 22 شخصاً وتضررت نحو 24 قرية في المحافظة.

وتعدّ عاصفة هذا الأسبوع الأشد فتكاً ضمن حوادث متعلقة بالمطر في إيران خلال العقد الأخير.