قال الجيش الأوكراني السبت إنه قتل عشرات الجنود الروس ودمر مستودعين للذخيرة خلال قتال بمنطقة خيرسون، محور الهجوم المضاد لكييف في الجنوب وحلقة وصل رئيسية في خطوط الإمداد الروسية.

وقالت القيادة الجنوبية للجيش إن حركة السكك الحديدية المتجهة إلى خيرسون عبر نهر دنيبرو توقفت، مما قد يزيد من عزل القوات الروسية غربي النهر عن الإمدادات في شبه جزيرة القرم وفي الشرق.

واستخدمت أوكرانيا أنظمة صواريخ بعيدة المدى حصلت عليها من الغرب لإلحاق أضرار جسيمة بثلاثة جسور عبر نهر دنيبرو في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى عزل مدينة خيرسون -وفقاً لتقدير مسؤولي الدفاع البريطانيين- مما يجعل الجيش الروسي التاسع والأربعين المتمركز على الضفة الغربية للنهر في "وضع ضعيف للغاية"، حسب ما نقلته وكالة رويترز.

وقالت القيادة الجنوبية لأوكرانيا في بيان: "نتيجة لإطلاق النيران الذي فرض السيطرة على خطوط النقل الرئيسية في الأراضي المحتلة، تبين أن المرور عبر جسر السكة الحديد الذي يعبر نهر دنيبرو غير ممكن".

وقالت إن أكثر من 100 جندي روسي وسبع دبابات دمرت في قتال الجمعة بمنطقة خيرسون، وهي أول بلدة رئيسية يدخلها الروس بعد بداية هجومهم في 24 فبراير/شباط.

"تحرك فوري للتحقيق في مقتل الأسرى"

تبادل الجانبان أيضاً الاتهامات الجمعة بشأن هجوم صاروخي أو انفجار قتل على الأرجح عشرات من أسرى الحرب الأوكرانيين في مقاطعة دونيتسك الشرقية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن 40 سجيناً قتلوا وأصيب 75 في سجن ببلدة أولينيفكا الواقعة على خط المواجهة والتي يسيطر عليها انفصاليون تدعمهم موسكو. وأكد صحفيون من رويترز بعض الوفيات في السجن.

وقال متحدث باسم الانفصاليين إن عدد القتلى بلغ 53 واتهم كييف باستهداف السجن بصواريخ هيمارس أمريكية الصنع.

ونفت القوات المسلحة الأوكرانية مسؤوليتها قائلة إن المدفعية الروسية استهدفت السجن لإخفاء سوء معاملة المحتجزين هناك. وقال وزير الخارجية دميترو كوليبا إن روسيا ارتكبت جريمة حرب ودعا لإدانة دولية.

وطالبت الأجهزة الأمنية الأوكرانية الجمعة الأمم المتحدة والصليب الأحمر بتحرك فوري رداً على مقتل أسرى حرب في السجن الذي تسيطر عليه روسيا، مشيرة إلى أن الهيئتين منحتا ضمانات بأن المعتقلين سيلقون معاملة حسنة.

وفي بيان مشترك صدر بعد اجتماع دعا إليه الرئيس فولوديمير زيلينسكي قالت الأجهزة إن على الأمم المتحدة والصليب الأحمر إرسال محققين للتحقيق في الوفيات التي وقعت بالسجن.