سياسة
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البابا: ما حصل بالمدارس الداخلية للسكان الأصليين في كندا إبادة جماعية
قدم البابا فرنسيس اعتذاره لسكان كندا الأصليين جراء تعرضهم خلال القرن الماضي لأحدث وصفها بـ"الإبادة الجماعية" في المدارس الداخلية، كاشفاً عن تدهور حالته الصحية جراء تقدمه بالعمر، الأمر الذي قد يدفعه إلى التخلي عن إدارة الكنيسة إذا اقتضى الأمر.
البابا: ما حصل بالمدارس الداخلية للسكان الأصليين في كندا إبادة جماعية
البابا: قدمت اعتذاراتي وطلبت الصفح عن هذه العملية التي هي إبادة جماعية / AFP Archive
30 يوليو 2022

تحدث البابا فرنسيس في الطائرة التي تعيده إلى الفاتيكان بعد رحلة استمرت ستة أيام في كندا عن حصول "إبادة جماعية" في المدارس الداخلية للسكان الأصليين في هذا البلد.

وقال البابا خلال مؤتمر صحفي في الطائرة السبت: "لم أتلفظ بهذه الكلمة (خلال الزيارة) لأنها لم ترد على ذهني، لكني وصفت الإبادة الجماعية. قدمت اعتذاراتي وطلبت الصفح عن هذه العملية التي هي إبادة جماعية". وقد طلب البابا "الصفح" مرات عدة من سكان كندا الأصليين خلال الزيارة.

استعداد للتنحي

على صعيد آخر قال البابا فرنسيس إن تقدمه في العمر والصعوبة التي يعانيها في المشي قد أسفرا عن دخوله مرحلة جديدة أبطأ إيقاعاً من البابوية، وأكد مجدداً أنه سيكون مستعداً للتنحي يوماً ما إذا منعته مشكلات صحية شديدة إدارة الكنيسة.

وأضاف البابا في إجابات على أسئلة الصحفيين على متن طائرته العائدة إلى روما من رحلة استغرقت أسبوعاً في كندا: "لا أعتقد أن بوسعي الاستمرار في إجراء رحلات بالإيقاع نفسه كما كان الحال من قبل".

واستعان البابا فرنسيس (85 عاماً) خلال الأشهر القليلة الماضية بكرسي متحرك أو عصا بسبب آلام في الركبة ناجمة عن كسر صغير والتهاب في الأربطة.

وأضاف: "أعتقد أنه في سني ومع هذا العجز، يجب أن أحافظ على نفسي قليلاً حتى أتمكن من خدمة الكنيسة، أو أن أقرر التنحي".

“إبادة ثقافية”

وكان البابا يشير إلى المدارس الداخلية التي جرى فيها فصل أكثر من 150 ألف طفل من السكان الأصليين عن عائلاتهم وجرى نقلهم إليها بين عامَي 1870 و1996. وكانت جماعات دينية، ومعظمها كاثوليكية، تدير هذه المدارس لحساب الحكومات في ذلك الوقت لتنفيذ سياسة الاستيعاب الثقافي.

وتعرض الأطفال للتجويع أو الضرب لتحدثهم بلغتهم الأصلية كما تعرض كثيرون لاعتداء جنسي في نظام أطلقت عليه لجنة الحقيقة والمصالحة الكندية وصف “إبادة ثقافية”.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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