حلّ مطار إسطنبول، في المركز الأول أوروبياً من حيث متوسط عدد الرحلات اليومية خلال الفترة من 22 إلى 28 يوليو/تموز الحالي بواقع 1327 رحلة.

جاء ذلك وفق تقرير صادر عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكنترول" بخصوص الرحلات بين 22 و28 يوليو/تموز.

وبذلك، تخطى مطار إسطنبول الدولي مطارَي شارل ديغول الفرنسي وسخيبول أمستردام الهولندي بعدد الرحلات في الفترة المذكورة.

وذكر التقرير أن مطار إسطنبول شهد ما معدله 1327 رحلة يومية في الفترة المذكورة، فيما شهد مطار أنطاليا 942 رحلة يومية ليحل في المرتبة الثامنة أوروبياً.

وكان مطار إسطنبول الدولي حلّ في المركز الأول على صعيد المطارات الأوروبية من حيث عدد المسافرين خلال شهر يونيو/حزيران بواقع 5 ملايين و996 ألفاً، حسب تقرير مجلس المطارات الأوروبي حول حركة النقل الجوي في الربع الثاني من العام الجاري.

وأوضح التقرير أن حركة المسافرين في المطارات الأوروبية في النصف السنوي الأول سجلت زيادة بنسبة 247%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وسجل مطار إسطنبول زيادة في أعداد المسافرين في يونيو/حزيران بنسبة 115.4%، مقارنة مع نفس الشهر من 2021.

وبلغ عدد المسافرين في مطار إسطنبول في يونيو/حزيران 5 ملايين و996 ألفاً، تلاه مطار لندن، وباريس، وأمستردام، وفرانكفورت، ومدريد، وبرشلونة، كما حل مطار أنطاليا التركي ثامناً بواقع 3 ملايين و911 ألف مسافر.