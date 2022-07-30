سياسة
2 دقيقة قراءة
1327 رحلة يومية.. مطار إسطنبول الأول أوروبياً في عدد الرحلات اليومية
بات مطار إسطنبول الدولي الأول أوروبياً في عدد الرحلات اليومية، إذ سجّل معدّل 1327 رحلة يومية خلال الفترة من 22 إلى 28 يوليو/تموز الحالي.
1327 رحلة يومية.. مطار إسطنبول الأول أوروبياً في عدد الرحلات اليومية
مطار إسطنبول الأول أوروبياً في عدد الرحلات اليومية / AA
30 يوليو 2022

حلّ مطار إسطنبول، في المركز الأول أوروبياً من حيث متوسط عدد الرحلات اليومية خلال الفترة من 22 إلى 28 يوليو/تموز الحالي بواقع 1327 رحلة.

جاء ذلك وفق تقرير صادر عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكنترول" بخصوص الرحلات بين 22 و28 يوليو/تموز.

وبذلك، تخطى مطار إسطنبول الدولي مطارَي شارل ديغول الفرنسي وسخيبول أمستردام الهولندي بعدد الرحلات في الفترة المذكورة.

وذكر التقرير أن مطار إسطنبول شهد ما معدله 1327 رحلة يومية في الفترة المذكورة، فيما شهد مطار أنطاليا 942 رحلة يومية ليحل في المرتبة الثامنة أوروبياً.

وكان مطار إسطنبول الدولي حلّ في المركز الأول على صعيد المطارات الأوروبية من حيث عدد المسافرين خلال شهر يونيو/حزيران بواقع 5 ملايين و996 ألفاً، حسب تقرير مجلس المطارات الأوروبي حول حركة النقل الجوي في الربع الثاني من العام الجاري.

وأوضح التقرير أن حركة المسافرين في المطارات الأوروبية في النصف السنوي الأول سجلت زيادة بنسبة 247%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وسجل مطار إسطنبول زيادة في أعداد المسافرين في يونيو/حزيران بنسبة 115.4%، مقارنة مع نفس الشهر من 2021.

وبلغ عدد المسافرين في مطار إسطنبول في يونيو/حزيران 5 ملايين و996 ألفاً، تلاه مطار لندن، وباريس، وأمستردام، وفرانكفورت، ومدريد، وبرشلونة، كما حل مطار أنطاليا التركي ثامناً بواقع 3 ملايين و911 ألف مسافر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us