تركيا
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جليك: تركيا لن تسمح بتهديدات إرهابية على الحدود مع سوريا
أكّد عمر جليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، أمس الأربعاء، أن تركيا لن تسمح بوجود تهديدات تمثّلها تنظيمات إرهابية مسلحة بعمق 30 كيلومتراً على حدودها الجنوبية مع سوريا.
جليك: تركيا لن تسمح بتهديدات إرهابية على الحدود مع سوريا
عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم. / AA
5 ديسمبر 2024

جليك في مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب، أن تركيا كان لها مطلبان من النظام السوري، يتمثّل الأول إخراج تنظيم PKK الإرهابي من تل رفعت ومنبج، مؤكداً أن الوعود التي قُطِعت لتركيا بهذا الخصوص لم يوفَ بها.

وأشار متحدث العدالة والتنمية إلى أن المطلب الثاني عبّر عنه الرئيس أردوغان بقوله: "لا نريد عناصر إرهابية مسلّحة تعمل ضد تركيا على عمق 30 كيلومتراً من حدودها الجنوبية باتجاه سوريا".

وشدد جليك على موقف تركيا الثابت إزاء حرصها على وحدة وسلامة الأراضي السورية والتوصل إلى حكومة تشمل جميع أطيافها بنزاهة وديمقراطية.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تخوض فصائل المعارضة السورية اشتباكات مع قوات النظام بعدة مناطق في البلاد، والجمعة دخلت مدينة حلب، والسبت بسطت سيطرتها على محافظة إدلب.

وعقب إتمام السيطرة على مركز حلب، واصلت المعارضة تقدمها باتجاه محافظة حماة، وتمكنت من بسط سيطرتها على العديد من القرى المحاذية لمركز المدينة.

مصدر:TRT World & Agencies
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