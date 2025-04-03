وجاء في البيان: "أصبحت إسرائيل التهديد الأكبر لأمن منطقتنا، بهجماتها على السلامة الإقليمية والوحدة الوطنية لدول الجوار، وهي تمثل عامل زعزعة استقرار استراتيجي في المنطقة".

كما أكدت تركيا أن الاحتلال الإسرائيلي لن يتمكن من إخفاء "جرائم الإبادة الجماعية في غزة" و"أطماعه التوسعية" وراء هجماته على سوريا ولبنان، عبر استهدافه أنقرة.

وأكد البيان أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، التي نفذتها الليلة الماضية على عدة نقاط بشكل متزامن، "ليس لها تفسير سوى نهج السياسة الخارجية الإسرائيلية، الذي يتغذى على الصراع"، مشيراً إلى أن هذه الهجمات جاءت "على الرغم من غياب أي استفزاز أو هجوم من الجانب السوري".

ودعت تركيا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في منع العدوان الإسرائيلي المتهور"، مؤكدةً أن إرساء الأمن في المنطقة يتطلب من إسرائيل "التخلي عن سياساتها التوسعية، والانسحاب من الأراضي المحتلة، والتوقف عن تقويض جهود الاستقرار في سوريا".