تركيا
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تركيا رداً على وزراء إسرائيليين: حكومة نتنياهو عنصرية تحاول إخفاء جرائمها في غزة وأطماعها التوسعية
أصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً، اليوم الخميس، أدانت فيه التصريحات الأخيرة للوزراء الإسرائيليين التي استهدفت تركيا، واصفةً إياها بأنها "تصريحات استفزازية تعكس الحالة النفسية، والسياسات العدوانية والتوسعية للحكومة الإسرائيلية الأصولية والعنصرية".
تركيا رداً على وزراء إسرائيليين: حكومة نتنياهو عنصرية تحاول إخفاء جرائمها في غزة وأطماعها التوسعية
تركيا رداً على وزراء إسرائيليين: حكومة نتنياهو عنصرية تحاول إخفاء جرائمها في غزة وأطماعها التوسعية / TRT Arabi
3 أبريل 2025

وجاء في البيان: "أصبحت إسرائيل التهديد الأكبر لأمن منطقتنا، بهجماتها على السلامة الإقليمية والوحدة الوطنية لدول الجوار، وهي تمثل عامل زعزعة استقرار استراتيجي في المنطقة".

كما أكدت تركيا أن الاحتلال الإسرائيلي لن يتمكن من إخفاء "جرائم الإبادة الجماعية في غزة" و"أطماعه التوسعية" وراء هجماته على سوريا ولبنان، عبر استهدافه أنقرة.

وأكد البيان أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، التي نفذتها الليلة الماضية على عدة نقاط بشكل متزامن، "ليس لها تفسير سوى نهج السياسة الخارجية الإسرائيلية، الذي يتغذى على الصراع"، مشيراً إلى أن هذه الهجمات جاءت "على الرغم من غياب أي استفزاز أو هجوم من الجانب السوري".

ودعت تركيا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في منع العدوان الإسرائيلي المتهور"، مؤكدةً أن إرساء الأمن في المنطقة يتطلب من إسرائيل "التخلي عن سياساتها التوسعية، والانسحاب من الأراضي المحتلة، والتوقف عن تقويض جهود الاستقرار في سوريا".

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