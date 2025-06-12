سوريا الجديدة
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قتيل و7 معتقلين في توغل إسرائيلي بريف دمشق.. وسوريا تندِّد: انتهاك صارخ للسيادة
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، مقتل مدني واختطاف 7 أشخاص خلال توغل إسرائيلي في قرية بيت جن بمحافظة ريف دمشق، وقالت إن ذلك يمثل "انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية".
قتيل و7 معتقلين في توغل إسرائيلي بريف دمشق.. وسوريا تندِّد: انتهاك صارخ للسيادة
توغل إسرائيلي جنوب دمشق بسوريا / AA
منذ يوم واحد

وقالت الداخلية السورية في بيان: "في ظل استمرار الانتهاكات المتكررة، فإن قوات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم (الخميس)، مؤلَّفة من دبابات وناقلات جند وآليات برفقة طيران استطلاع مسيَّر، أقدمت على التوغل في قرية بيت جن التابعة لمنطقة قطنا بريف دمشق".

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية "نفّذت عمليات دهم واعتقال طالت عدداً من المواطنين، أسفرت عن اختطاف 7 أشخاص".

وأوضحت أن "هذا التصعيد ترافق مع إطلاق نار مباشر على الأهالي في القرية، ما أسفر عن استشهاد أحد المدنيين"، وأردفت: "نُقل المخطوفون إلى داخل الأراضي المحتلة، ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى اللحظة".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الأخير اعتقل عدداً من المواطنين السوريين في قرية بيت جن، دون معلومات عن عددهم أو مكان اعتقالهم.

واستمراراً لاعتداءات تل أبيب على سيادة دمشق، كانت محافظة القنيطرة غربي سوريا، قد أعلنت الأربعاء، احتجاز جيش الاحتلال الإسرائيلي سيارة و3 عمال نظافة يتبعون مجلس مدينة القنيطرة قرب بلدة القحطانية بريف القنيطرة الغربي، دون تفاصيل عن الأسباب ولا عن مصير المحتجزين.

وأكدت الداخلية السورية أن "هذه الاستفزازات المتكرّرة تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية"، وعدَّتها "خرقاً فاضحاً للقوانين والمواثيق الدولية"، مشيرةً إلى أنها "ممارسات لا يمكن أن تقود المنطقة إلى الاستقرار، ولن تجر إلا إلى مزيد من التوتر والاضطراب".

وفي 4 يونيو/حزيران الجاري، صرح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بأن دمشق لا تسعى إلى حرب مع إسرائيل. وجدَّد الدعوة إلى تطبيق اتفاقية فصل القوات لعام 1974.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 أعلنت إسرائيل انهيار الاتفاقية، واحتلال جيشها المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان المحتلة جنوب غربي سوريا.

واتفاقية فصل القوات (فض الاشتباك) جرى توقيعها بين إسرائيل وسوريا في 31 مايو/أيار 1974، وأنهت حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973، وفترة استنزاف أعقبتها على الجبهة السورية.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل فإن الأخيرة شنت منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد غارات جوية على سوريا، فقتلت مدنيين، ودمَّرت مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

مصدر:TRT ARABI
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