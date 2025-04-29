تركيا
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الرئيس أردوغان يصل إلى إيطاليا لحضور القمة الحكومية الرابعة بين البلدين
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإيطالية روما، على رأس وفد حكومي للمشاركة في القمة الحكومية الرابعة بين البلدين.
الرئيس أردوغان يصل إلى إيطاليا لحضور القمة الحكومية الرابعة بين البلدين
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الإيطالية روما، الثلاثاء، ضمن زيارة رسمية يشارك خلالها في القمة الحكومية الرابعة بين البلدين. / AA
29 أبريل 2025

وكان في استقبال أردوغان لدى وصوله إلى مطار فيوميتشينو ليوناردو دا فينشي الدولي، السفيرة التركية في روما أليف تشوم أوغلو، ومسؤولون آخرون.

وتأتي زيارة أردوغان لروما تلبية لدعوة تلقاها من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.

ويرافق أردوغان في زيارته وزراء الخارجية هاكان فيدان، والأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور غوكطاش، والشباب والرياضة عثمان أشقن باق، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والدفاع يشار غولر، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولاط.

كما يضم الوفد رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ومستشار أردوغان للشؤون الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليج ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية خلوق غورغن.

مصدر:TRT Arabi
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