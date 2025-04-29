وكان في استقبال أردوغان لدى وصوله إلى مطار فيوميتشينو ليوناردو دا فينشي الدولي، السفيرة التركية في روما أليف تشوم أوغلو، ومسؤولون آخرون.

وتأتي زيارة أردوغان لروما تلبية لدعوة تلقاها من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.

ويرافق أردوغان في زيارته وزراء الخارجية هاكان فيدان، والأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور غوكطاش، والشباب والرياضة عثمان أشقن باق، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والدفاع يشار غولر، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولاط.

كما يضم الوفد رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ومستشار أردوغان للشؤون الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليج ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية خلوق غورغن.