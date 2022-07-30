سياسة
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بسبب عطل فني.. الولايات المتحدة تمنع مقاتلات F-35 التحليق
تسبب عطل فني في مقاعد الطوارئ بوقف مئات الطائرات الأمريكية من طراز F-35 التي تعد الأحدث في العالم الأمر الذي يشكل خطراً على سلامة الطيارين، وفق موقع "بيركينغ ديفينس".
بسبب عطل فني.. الولايات المتحدة تمنع مقاتلات F-35 التحليق
طائرات F-35 الأمريكية / Others
30 يوليو 2022

كشف موقع "بيركينغ ديفينس" أن القوات الجوية الأمريكية أمرت بمنع مئات الطائرات الحربية من طراز F-35 التحليق بسبب اكتشاف عطل في مقاعد الطوارئ، الذي قد يمنع الطيارين الخروج بأمان من الطائرة أثناء حالة الطوارئ ويشكل خطراً على حياتهم.

وأكدت المتحدثة باسم قيادة القتال الجوي أليكسي وورلي التوقف المؤقت لطائرات F-35 يوم الجمعة، ريثما تُحل هذه المشكلة.

ووفق الموقع فإن هذا المقعد يعمل في حال شعر الطيار بالخطر، إذ إن بوسعه إطلاق مقعده خارج الطائرة، ويكون مزوداً بمظلة لضمان الهبوط الآمن للطيار، إلا أن الخلل الفني يهدد سلامة الطيارين ما يظهر الحاجة الماسة إلى ضمان عمل مقعد الطوارئ.

وتأتي هذه الأخبار بعد أيام من إعلان قيادة التدريب والتعليم الجوي للقوات الجوية أنها وقفت مؤقتاً ما يقرب من 300 طائرة تدريب بسبب مشكلة توريد CAD، واعترفت البحرية بشكل منفصل بأنها وقفت عدداً غير محدد من المدربين.

من جهتها قالت المتحدثة باسم القوات الجوية أرين لوكهارت في بيان إن القوات الجوية تعمل على صيانة 203 طائرة من طراز T-38 و76 T-6 يشتبه بأنها مزودة بنظام CAD الذي يعاني خللاً تقنياً.

على صعيد متصل أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت بأن العطل الفني تسبب في وقف توريد الطائرات إلى إسرائيل.

وقالت القناة 12: "سيجري وقف طائرات F-35 في الولايات المتحدة وقريباً في إسرائيل بسبب عطل في مقاعد النجاة في معظم الطائرات وذلك بسبب خلل في خط الإنتاج".

وكانت الولايات المتحدة أرسلت عشرات من الطائرات F-35 وهي من الجيل الخامس وتمتع بمواصفات عالمية فريدة إلى إسرائيل، إذ جرى تفعيلها في الخدمة العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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