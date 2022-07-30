قال تلفزيون النهار الجزائري إن النماذج الرقمية للرصد الجوي أظهرت أن "الأجواء ستكون حارة على المناطق الغربية والوسطى بداية من الاثنين القادم.

وأضاف: "ستتعدى درجات الحرارة 40 درجة على الولايات الساحلية و45 درجة بالولايات الداخلية. وتصل إلى 49 درجة على الولايات الجنوبية".

وحسب النماذج الرقمية طويلة المدى فإنه وحتى يوم الاثنين 8 أغسطس/آب المقبل ستظل الأجواء حارة جداً مع درجات حرارة قياسية. بخاصة على الولايات الغربية والوسطى مع استمرار خلايا رعدية على المدن الداخلية تؤدي إلى تساقط أمطار تكون أحياناً غزيرة بعد الظهيرة"، حسب المصدر ذاته.

ويعزى هذا الارتفاع الشديد في درجات الحرارة إلى مرتفع قوي للضغط الجوي بنفسجي متمركز على الجهة الغربية والوسطى"، حسب ما نقله تلفزيون النهار.