سياسة
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بدرجات حرارة قياسية.. الجزائر بانتظار موجة حر قوية انطلاقاً من الاثنين
يُنتظر أن تشهد ولايات الجزائر الشمالية والجنوبية موجة حر مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بداية من الاثنين المقبل.
بدرجات حرارة قياسية.. الجزائر بانتظار موجة حر قوية انطلاقاً من الاثنين
بدرجات حرارة قياسية.. الجزائر في انتظار موجة حر قوية انطلاقاً من الاثنين - صورة أرشيفية / Reuters
30 يوليو 2022

قال تلفزيون النهار الجزائري إن النماذج الرقمية للرصد الجوي أظهرت أن "الأجواء ستكون حارة على المناطق الغربية والوسطى بداية من الاثنين القادم.

وأضاف: "ستتعدى درجات الحرارة 40 درجة على الولايات الساحلية و45 درجة بالولايات الداخلية. وتصل إلى 49 درجة على الولايات الجنوبية".

وحسب النماذج الرقمية طويلة المدى فإنه وحتى يوم الاثنين 8 أغسطس/آب المقبل ستظل الأجواء حارة جداً مع درجات حرارة قياسية. بخاصة على الولايات الغربية والوسطى مع استمرار خلايا رعدية على المدن الداخلية تؤدي إلى تساقط أمطار تكون أحياناً غزيرة بعد الظهيرة"، حسب المصدر ذاته.

ويعزى هذا الارتفاع الشديد في درجات الحرارة إلى مرتفع قوي للضغط الجوي بنفسجي متمركز على الجهة الغربية والوسطى"، حسب ما نقله تلفزيون النهار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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