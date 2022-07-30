سياسة
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هددها مناهضون للتطعيم فانتحرت.. النمسا تودع طبيبة بارزة واجهت كورونا
دعا رئيس النمسا إلى الوحدة الوطنية ووضع حد للكراهية والتعصب، بعد انتحار طبيبة بسبب تعرضها لتهديدات بالقتل من نشطاء مناهضين للتطعيم. وجرى العثور على جثة الطبيبة، في مكتبها بالنمسا العليا الجمعة.
هددها مناهضون للتطعيم فانتحرت.. النمسا تودع طبيبة بارزة واجهت كورونا
أشاد الرئيس النمساوي بليزا ماريا كيليرماير كطبيبة كانت تعمل على شفاء الناس وحمايتهم من المرض / Reuters
30 يوليو 2022

دعا زعماء النمسا إلى الوحدة الوطنية بعد انتحار طبيبة واجهت تهديدات بالقتل من نشطاء مناهضين للتطعيم وأصحاب نظرية أن جائحة فيروس كورونا ما هي إلا مؤامرة.

وقال الرئيس ألكسندر فان دير بيلين "دعونا نضع حداً لهذا التخويف والترويج للخوف. الكراهية والتعصب ليس لهما مكان في النمسا لدينا".

وأشاد الرئيس النمساوي بليزا ماريا كيليرماير كطبيبة كانت تعمل على شفاء الناس وحمايتهم من المرض واتخاذ نهج حذر تجاه الجائحة.

وأضاف "لكن بعض الناس غضبوا من هذا. وقد أخافها هؤلاء الأشخاص، وهددوها على الإنترنت في البداية ثم شخصياً، بشكل مباشر في عملها".

وجرى العثور على جثة الطبيبة، التي أجرت في كثير من الأحيان مقابلات إعلامية حول مكافحة جائحة كورونا والترويج للتطعيمات، في مكتبها في ولاية النمسا العليا يوم الجمعة.

ونقلت وسائل الإعلام عن ممثلي الادعاء قولهم إنهم عثروا على مذكرة انتحار ولا يعتزمون تشريح الجثة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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