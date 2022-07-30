سياسة
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صاروخ صيني خارج عن السيطرة في طريقه إلى الأرض.. أين سيسقط؟
يتوقع علماء الفضاء اقتراب دخول حطام صاروخ صيني خارج عن السيطرة إلى الغلاف الجوي للأرض. من جانبها تتوقع شركة Aerospace Corporation، أن رحلة العودة لهذا الصاروخ تبدأ السبت. فيما نشر مركز الفلك الدولي، خريطة تضمنت احتمالات سقوط الحطام.
صاروخ صيني خارج عن السيطرة في طريقه إلى الأرض.. أين سيسقط؟
الموقع الرسمي لمركز الفلك الدولي نشر خريطة تضمنت احتمالات سقوط الحطام لكنه قال إنها متغيرة / Reuters
30 يوليو 2022

يتوقع علماء الفضاء اقتراب دخول حطام صاروخ صيني خارج عن السيطرة إلى الغلاف الجوي للأرض.

وتقول صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن عدم تمكن الصين من تقنيات توجيه مسار الصواريخ نحو الأرض يترك الاحتمال المزعج بأن حطام هذا الصاروخ يمكن أن يسقط في منطقة مأهولة بالسكان، مما قد يتسبب في أضرار بالممتلكات العامة وإصابات وحتى وفيات.

من جانبها تتوقع شركة Aerospace Corporation، وهي منظمة غير ربحية للأبحاث والتحليل وتتبع الحطام الفضائي، أن رحلة العودة لهذا الصاروخ تبدأ هذا السبت، في الساعة 2:16 ظهراً بتوقيت المنطقة الشرقية للولايات المتحدة، فوق المحيط الهندي.

لكن التوقيت والمكان ليسا دقيقين، إذ لم تقدم وكالات الفضاء الصينية بيانات عامة عن المسار المداري لجسم الصاروخ، فإنها لا تتوقع أين ومتى سيعود مرة أخرى. لذلك يمكن أن تكون نقطة العودة في أي مكان من أنحاء الكوكب.

ووفق نيويورك تايمز فإنك في أمان تام إذا كنت فوق خط دائرة عرض 41.5 درجة شمالاً أو في القارة القطبية الجنوبية أو الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية تحت خط عرض 41.5 درجة جنوبياً.

من جانبه نشر الموقع الرسمي لمركز الفلك الدولي، خريطة تضمنت احتمالات سقوط الحطام، لكنه قال إنها مرشحة للتغير من حين إلى آخر نظراً لتغير مساره وتغير جميع المعطيات المتعلقة به، وبحجمه، وسرعته.

وتشير الخارطة التي نشرها المركز إلى موقع سقوط الحطام المتوقع حسب توقعات برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية، التابع له.

وحسب المركز، فإن جميع الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض في مدارات منخفضة ينتهي بها المطاف بسقوطها نحو الأرض، وذلك بسبب احتكاكها المستمر مع الغلاف الجوي.

وحدد المركز موعد سقوط الصاروخ بـ30 يوليو/تموز 2022، ما بين الساعة 15:28 والساعة 19:28 بتوقيت غرينتش.

وقال إن الخطوط الحمراء والخضراء تبين المناطق التي قد يسقط الحطام فوقها. وإن الحطام لن يمر خلال هذه الفترة فوق الوطن العربي.

وجدير بالذكر أن نحو 70% من سقوط الأقمار الصناعية الفعالة غير متحكم به، أي أنه يسقط في أي وقت ومكان

مصدر:TRT عربي - وكالات
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