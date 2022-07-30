أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إسقاط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ29" وتدمير مدفعي هاوتزر من طراز M777 أمريكي الصنع.

جاء ذلك حسب ما نقلت قناة روسيا اليوم عن المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف.

وقال كوناشينكوف إن القوات الروسية ضربت قطاراً عسكرياً في دونيتسك شرقي أوكرانيا، كان يقل كتيبة النخبة من اللواء الرئاسي الأوكراني، ما أسفر عن مقتل أكثر من 140 فرداً.

وأضاف أنه جرى "تدمير بطارية من راجمات صواريخ Uragan وبطاريتين من مدافع هاوتزر Giacint-B في أراضي دونيتسك" الأوكرانية.

كما أصابت القوات الروسية راداراً أمريكياً من طراز AN / TPQ-36 في دونيتسك، وراداراً أمريكياً آخر من طراز AN / TPQ-37 في منطقة خيرسون.

وقضت القوات الروسية على نحو 60 جندياً أوكرانياً في منطقتي خاركيف ودونيتسك.

بدوره، قال الجيش الأوكراني اليوم السبت، إنه قتل عشرات الجنود الروس ودمر مستودعين للذخيرة خلال قتال بمنطقة خيرسون، محور الهجوم المضاد لكييف في الجنوب وحلقة وصل رئيسية في خطوط الإمداد الروسية.

وقالت القيادة الجنوبية للجيش إن حركة السكك الحديدية المتجهة إلى خيرسون عبر نهر دنيبرو توقفت، مما قد يزيد من عزل القوات الروسية غربي النهر عن الإمدادات في شبه جزيرة القرم وفي الشرق.

واستخدمت أوكرانيا أنظمة صواريخ بعيدة المدى حصلت عليها من الغرب لإلحاق أضرار جسيمة بثلاثة جسور عبر نهر دنيبرو في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى عزل مدينة خيرسون -وفقاً لتقدير مسؤولي الدفاع البريطانيين- مما يجعل الجيش الروسي التاسع والأربعين المتمركز على الضفة الغربية للنهر في "وضع ضعيف للغاية"، حسب ما نقلته وكالة رويترز.

وقالت القيادة الجنوبية لأوكرانيا في بيان: "نتيجة لإطلاق النيران الذي فرض السيطرة على خطوط النقل الرئيسية في الأراضي المحتلة، تبين أن المرور عبر جسر السكة الحديد الذي يعبر نهر دنيبرو غير ممكن".

وقالت إن أكثر من 100 جندي روسي وسبع دبابات دمرت في قتال الجمعة بمنطقة خيرسون، وهي أول بلدة رئيسية يدخلها الروس بعد بداية هجومهم في 24 فبراير/شباط.

وقف إمدادات الغاز إلى لاتفيا

من جانبها قالت شركة غازبروم الروسية اليوم السبت إنها أوقفت إمداداتها من الغاز إلى لاتفيا المجاورة متهمة إياها بانتهاك شروط إمدادها بالغاز، في خطوة قالت لاتفيا إنها لن يكون لها تأثير يذكر على إمداداتها من الغاز.

وقطعت روسيا بالفعل إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا والدنمارك، وهي دول رفضت دفع ثمن الغاز بما يتماشى مع أمر أصدره الرئيس فلاديمير بوتين، يتطلب فتح حسابات بالروبل في أحد البنوك الروسية في إطار خطة جديدة.

كما أوقفت روسيا مبيعات الغاز لشركة شل إنرجي أوروبا في ألمانيا.

وفي بيان صدر اليوم السبت، لم تحدد غازبروم شروط الإمداد بالغاز التي قالت إن لاتفيا انتهكتها.

ويأتي تحرك غازبروم بعد يوم من إعلان شركة لاتفيا غاز للطاقة أنها تشتري الغاز من روسيا وتدفع المقابل باليورو وليس بالروبل، كما تطلب غازبروم من المتعاملين معها.

وفي مارس/آذار، قال بوتين إن روسيا، أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، ستطلب من الدول التي تصنفها "بغير الصديقة" فيما يتعلق بموقفها من الصراع في أوكرانيا أن تدفع ثمن الغاز المنقول عبر الأنابيب بالروبل.