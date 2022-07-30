تبذل مئات من عناصر الإطفاء السبت جهوداً حثيثة لمكافحة حريق غابات في شرق ألمانيا، لا يزال يستعر وسط موجة حر خانقة.

وانضمت 13 مروحية إطفاء إلى 350 من عناصر الإطفاء الذين انتشروا في مساحة 150 هكتاراً (370 فداناً) في حديقة ساكسون سويسرا الوطنية، حسب ما أعلنت سلطات المنطقة.

وأصيب أربعة من عناصر الإطفاء بجروح طفيفة، وفق السلطات.

ولم تكفِ الأمطار التي هطلت السبت لإخماد النيران.

واندلع الحريق الأحد الماضي في تشيكيا المجاورة قبل أن يمتد إلى ألمانيا.

وأعلنت السلطات المحلية السيطرة على حريق في جنوب براندنبورغ، الواقعة أيضاً في الشرق. وأرغم هذا الحريق نحو 700 شخص على مغادرة منازلهم في وقت سابق هذا الأسبوع.

يقول العلماء إن التغير المناخي يزيد من وتيرة وشدة موجات الحر في العالم، ما يفاقم مخاطر اندلاع حرائق.