سياسة
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"مبالَغ فيه ولا يحترم الآخرين".. منتخب ألمانيا يتخلى عن لقب "دي مانشافت"
الاتحاد الألماني لكرة القدم يقرر الخميس التخلي عن لقب "دي مانشافت" "Die Mannschaf"، الخاص بالمنتخب الأول، والذي يعني "الفريق"، بعد أن أثار انتقادات واسعة داخل البلاد. من جانبه أوضح رئيس الاتحاد أن استطلاعاً للرأي أظهر أن الوقت قد حان للتخلي عن اللقب.
"مبالَغ فيه ولا يحترم الآخرين".. منتخب ألمانيا يتخلى عن لقب "دي مانشافت"
الاتحاد الألماني لكرة القدم يتخلى عن لقب "دي مانشافت" الخاص بالمنتخب / Reuters
30 يوليو 2022

قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم الخميس التخلي عن لقب "دي مانشافت" Die Mannschaf، الخاص بالمنتخب الأول، والذي يعني "الفريق"، بعد أن أثار انتقادات واسعة داخل البلاد.

وأصبح "دي مانشافت" وصفاً رسمياً لألمانيا بعد عام من الفوز بلقبها الرابع بكأس العالم في البرازيل 2014، لكن الخروج من الدور الأول بكأس العالم 2018، ومن دور 16 ببطولة أوروبا العام الماضي، جعل الاسم غير محبذ لدى الجماهير الألمانية المحبطة.

من جانبه أوضح رئيس الاتحاد الألماني للعبة بيرند نويندوف، أن استطلاعاً للرأي أظهر أن الوقت قد حان للتخلي عن هذا اللقب.

ويرى مسؤولون بكرة القدم ومن بينهم "هانز يواخيم فاتسكه"، الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند، أن هذا "الاسم يقلل من احترام المنتخبات الأخرى ويشير إلى الغطرسة".

وترفض الجماهير اللقب لأنه يعني أن "الفريق" معرف، وكأنه ليس هناك فريق غيره.

ويفضل 80% منهم أن يصبح الاسم "دي دويتشه فوسبال مانشافت" (Die Deutsche Fußballnationalmannschaft)، ويعني فريق كرة القدم الألماني.

وقادت النتائج السلبية التي حققها المنتخب الألماني في كأس العالم 2018، في روسيا، واستمرت حتى الآن؛ إلى إعادة التفكير في اسم الفريق، بعد أن رفضت الجماهير الاسم ووصفته بأنه مبالغ فيه.

وتأهلت ألمانيا لنهائيات كأس العالم في قطر التي تنطلق في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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