سياسة
2 دقيقة قراءة
"مرشحة للارتفاع".. حصيلة قتلى فيضانات كنتاكي الأمريكية تصل إلى 25
ارتفع عدد قتلى فيضانات عارمة دمرت مناطق واسعة من الأجزاء الشرقية لولاية كنتاكي الأمريكية، السبت، إلى 25، في حصيلة مرشحة للارتفاع.
"مرشحة للارتفاع".. حصيلة قتلى فيضانات كنتاكي الأمريكية تصل إلى 25
حاكم كنتاكي الأمريكية يعلن ارتفاع عدد وفيات الفيضانات إلى 25 / AA
30 يوليو 2022

أعلن حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية آندي بشير اليوم السبت، أنّ 25 شخصاً على الأقل، من بينهم أربعة أطفال، توفوا في الفيضانات الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة في شرق الولاية وأن من المتوقع زيادة عدد حالات الوفاة.

وقال بشير للصحفيين "لا نزال في وضع طوارئ، نحن في مرحلة البحث والإنقاذ. مرة أخرى هذا التعداد (للمتوفين) سيواصل الارتفاع".

وانهمرت الأمطار الغزيرة على المنطقة يوم الأربعاء واستمر سقوطها يوم الخميس مما تسبب في فيضانات جارفة، اجتاحت المنازل وغطت الطرق وأدت إلى فيضان الأنهار.

وفي حين أن سفوح التلال المنحدرة والأودية الضيقة في المنطقة تجعلها مهيأة للفيضانات، يشير الخبراء إلى أن تغير المناخ يتسبب في تفاقم الوضع.

والفيضانات هي ثاني كارثة وطنية كبيرة في كنتاكي في سبعة أشهر، وذلك بعد حدوث عدد كبير من الأعاصير أودت بحياة قرابة 80 شخصا في الجزء الغربي من الولاية في ديسمبر/كانون الأول.

ويوم الجمعة أعلن الرئيس جو بايدن أن كنتاكي تتعرض لكارثة كبيرة، الأمر الذي سمح بتخصيص تمويل اتحادي للولاية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us