سياسة
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البيت الأبيض يعلن إصابة بايدن مجدداً كورونا وخضوعه للحجر الصحي
أصيب الرئيس الأمريكي مجدداً بفيروس كورونا وسيعود إلى الحجر رغم أنه "لا يزال يشعر أنه بخير"، وفق البيت الأبيض. وذكر طبيب الرئيس أن حالة بايدن، مماثلة للحالات التي يعالج فيها المرضى بعقار باكسلوفيد، ويتخلصون من الفيروس لكن نتيجة اختبارهم تأتي إيجابية.
البيت الأبيض يعلن إصابة بايدن مجدداً كورونا وخضوعه للحجر الصحي
سبق أن وصف بايدن إصابته بكوفيد-19 بأنها خفيفة وقال إنه بإمكانه مواصلة العمل أثناء العزل / Others
30 يوليو 2022

أعلن البيت الأبيض السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أصيب مجدداً بفيروس كورونا (كوفيد-19) وأنه سيعود إلى الحجر رغم أنه "لا يزال يشعر أنه بخير".

وكتب طبيب الرئيس كيفن أوكونور، في مذكرة أن "فحص المستضدات" الذي أجري لبايدن "صباح السبت جاء إيجابياً" و"سيبدأ مجدداً إجراءات عزل صارمة".

وأوضح أن حالة بايدن، الذي ثبتت إصابته بالمرض قبل تسعة أيام، مماثلة للحالات التي يعالج فيها المرضى بعقار باكسلوفيد، ويتخلصون من الفيروس، لكن نتيجة اختبارهم تأتي إيجابية بعد استكمال العلاج.

وقال بايدن على تويتر، بعد أن جاءت النتيجة إيجابية، إن ذلك يمكن أن يحدث "لعدد قليل من الناس".

وأضاف "ليس لدي أي أعراض لكنني سأعزل نفسي من أجل سلامة كل من حولي. ما زلت في العمل وسأستأنف النشاط قريباً".

وقال أوكونور إن اختبار بايدن، البالغ من العمر 79 عاماً، كان سلبياً خلال الأيام الأربعة الماضية، ولا توجد خطة لاستئناف العلاج نظراً لافتقاره للأعراض.

وسبق أن وصف بايدن إصابته بكوفيد-19، بأنها خفيفة وقال إنه بإمكانه مواصلة العمل أثناء العزل، وعزا الأعراض الخفيفة للمرض إلى اللقاحات والعلاجات الأخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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