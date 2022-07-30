قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن بلاده تتطلع إلى العمل مع الرئاسة الجزائرية لإقامة علاقات طبيعية بين شعبين شقيقين.

وطالب العاهل المغربي في "خطاب العرش" مساء السبت، بمواصلة نهج قيم حسن الجوار مع الجارة الجزائر.

وأكد، أن "الحدود التي تفرّق بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري لن تكون أبداً حدوداً تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما".

وأضاف أن "الجزائريين سيجدوننا بجانبهم في جميع الظروف والأحوال".

وفيما يخصّ "الادعاءات التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائرين"، قال الملك المغربي إن من "يقوم بها بطريقة غير مسؤولة يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين".

وأكد الملك محمد السادس أن المغرب لن يسمح لأحد بالإساءة إلى أشقائنا الجزائريين، مضيفاً أن "المغرب حريص على الخروج من هذا الوضع، قبل أن يجدد دعوته بمد اليد إلى الجزائر".