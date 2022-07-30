سياسة
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ملك المغرب: نتطلع للعمل مع الجزائر لإقامة علاقات طبيعية بين شعبين شقيقين
أكد العاهل المغربي محمد السادس أن "الحدود التي تفرّق بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري لن تكون أبداً حدوداً تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما".
ملك المغرب: نتطلع للعمل مع الجزائر لإقامة علاقات طبيعية بين شعبين شقيقين
الملك محمد السادس: لن نسمح لأحد بالإساءة إلى الجزائر
30 يوليو 2022

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن بلاده تتطلع إلى العمل مع الرئاسة الجزائرية لإقامة علاقات طبيعية بين شعبين شقيقين.

وطالب العاهل المغربي في "خطاب العرش" مساء السبت، بمواصلة نهج قيم حسن الجوار مع الجارة الجزائر.

وأكد، أن "الحدود التي تفرّق بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري لن تكون أبداً حدوداً تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما".

وأضاف أن "الجزائريين سيجدوننا بجانبهم في جميع الظروف والأحوال".

وفيما يخصّ "الادعاءات التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائرين"، قال الملك المغربي إن من "يقوم بها بطريقة غير مسؤولة يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين".

وأكد الملك محمد السادس أن المغرب لن يسمح لأحد بالإساءة إلى أشقائنا الجزائريين، مضيفاً أن "المغرب حريص على الخروج من هذا الوضع، قبل أن يجدد دعوته بمد اليد إلى الجزائر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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