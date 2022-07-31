سياسة
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شاهد | الصاروخ الصيني يسقط على الأرض بعد أيام من الترقب
نشر نشطاء ورواد فضاء مقاطع تظهر الصاروخ لحظة دخوله المجال الجوي واحتراقه في سماء ماليزيا، فيما أشارت وكالة ناسا إلى أن الصاروخ سقط أخيراً في المحيط الهندي.
شاهد | الصاروخ الصيني يسقط على الأرض بعد أيام من الترقب
الصاروخ الصيني سقط فوق المحيط الهندي / مواقع التواصل
31 يوليو 2022

سقط صاروخ صيني على كوكب الأرض يوم السبت فوق المحيط الهندي لكن إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) قالت إن بكين لم تشارك "معلومات‭‭‭ ‬‬‬عن المسار المحدد" وهي المعلومات اللازمة لمعرفة مكان سقوط الحطام المحتمل.

ونشر نشطاء ورواد فضاء مقاطع تظهر الصاروخ لحظة دخوله المجال الجوي واحتراقه في سماء ماليزيا.

وقالت قيادة الفضاء الأمريكية إن الصاروخ لونج مارش 5 بي دخل مجدداً إلى الغلاف الجوي فوق المحيط الهندي في نحو الساعة 12:45 مساء السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1645 بتوقيت غرينتش)، لكنها أحالت أسئلة حول "الجوانب الفنية لعودة الدخول مثل موقع السقوط المحتمل لتناثر الحطام" إلى الصين.

وقال بيل نيلسون مدير ناسا: "يجب على جميع الدول التي ترتاد الفضاء اتباع أفضل الممارسات المعمول بها وأداء دورها في مشاركة هذا النوع من المعلومات مقدماً للسماح بتنبؤات موثوقة بمخاطر السقوط المحتمل لتناثر الحطام".‭‭‭ ‬‬‬وتابع بأن "ذلك أمر بالغ الأهمية للاستخدام المسؤول للفضاء ولضمان سلامة الناس هنا على الأرض".

ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في ماليزيا مقطع فيديو لما بدا أنه حطام صاروخي.

وقالت شركة إيروسبيس، وهي مركز أبحاث غير ربحي ممول من الحكومة بالقرب من لوس أنجليس، إن السماح للمرحلة الأساسية الرئيسية للصاروخ التي تزن 22.5 طن بالعودة إلى الأرض في إعادة دخول غير خاضعة للرقابة أمر ينم عن تصرف غير مسؤول .

وكان محللون قالوا في الأيام القليلة الماضية إن جسم الصاروخ سيتفكك أثناء دخوله إلى الغلاف الجوي، لكنه كبير بما يكفي لدرجة أن أجزاء كبيرة منه ستنثر الحطام على مساحة تبلغ نحو 2000 كيلومتر (1240 ميل) وعرضها نحو 70 كيلومتراً.

ولم تعلق السفارة الصينية في واشنطن على الفور. وقالت الصين في وقت سابق هذا الأسبوع إنها ستتتبع الحطام من كثب لكنها قالت إنه لا يشكل خطورة كبيرة على أي شخص على الأرض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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