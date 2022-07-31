سياسة
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صور | قضية تهز البرازيل.. زوج يسجن عائلته بمنزله 17 عاماً
فوجئت الشرطة البرازيلية باحتجاز زوج لزوجته وطفليه في المنزل لمدة 17 عاماً بمدينة ريو دي جانيرو، حيث كانوا بحالة سيئة وبدت عليهم أعراض سوء التغذية، إلا أن المفاجئ أنه جرى تقديم بلاغ حول ظروف الأسرة سابقاً في حين لم تتدخل الشرطة لإنقاذها.
صور | قضية تهز البرازيل.. زوج يسجن عائلته بمنزله 17 عاماً
الشرطة تجاهلت استغاثتهم.. زوج يسجن عائلته 17 عاماً في البرازيل (موقع جي 1 البرازيلي) / Others
31 يوليو 2022

كشفت سيدة برازيلية عن مأساة احتجازها وطفليها لمدة 17 عاماً في مكان يشبه السجن على يد زوجها، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقالت الشرطة إنه جرى إنقاذ الأسرة من منزل في حي غوارتيبا غربي مدينة ريو دي جانيرو يوم الخميس.

وألقت الشرطة القبض على الزوج بتهمة احتجاز زوجته وطفلين لسنوات.

وحسب رواية الزوجة للسلطات فإن زوجها احتجزها وهددها بأنها لن تغادر المنزل إلا بعد وفاتها، وفقاً للموقع الإخباري البرازيلي جي1.

ووفقا للموقع الإخباري، ارتبط الزوج ويدعى أنطونيو سانتوس سيلفا بزوجته منذ 23 عاماً.

وبعد إنقاذها تحدثت الأم عن تفاصيل محنتها، وقالت للسلطات إنها وطفليها ظلوا بدون طعام في بعض الأحيان لمدة ثلاثة أيام، إضافة إلى تعرضهم لإيذاء جسدي ونفسي.

وأظهرت الصور التي نشرتها الشرطة أن المنزل الذي احتُجزوا فيه كان قذراً أيضاً والأوساخ منتشرة بالداخل ولا يدخله الضوء إلا قليلاً.

وقالت الشرطة إن الطفلين البالغين كانا مقيدين وفي حالة سيئة عندما جرى العثور عليهما. وقالت وسائل إعلام محلية إنهما يبلغان من العمر 19 و22 عاماً.

وقال النقيب وليام أوليفيرا من الشرطة العسكرية في تصريحات نقلتها صحيفة أوديا البرازيلية إنه اعتقد في البداية أن الاثنين كانا طفلين بسبب تردي حالتهما الصحية ومستوى سوء التغذية لديهما.

وقال أحد السكان المحليين لموقع جي 1: "عندما رأينا حالة الطفلين، اعتقدنا أنهما لن يعيشا أسبوعاً آخر".

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه بعد إنقاذ الثلاثة نُقلوا على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج من الجفاف الشديد وسوء التغذية.

وفتح مكتب الشؤون الداخلية للشرطة المدنية تحقيقاً في سبب عدم إنقاذ الأسرة في وقت سابق، بعد أن تبين تقديم بلاغ حول ظروف احتجاز الأسرة لأول مرة في عام 2020، وفقاً لتقرير أوديا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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