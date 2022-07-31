سياسة
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بعد أمريكا.. عطل فني يدفع إسرائيل إلى تعليق استخدام مقاتلات F-35
قررت إسرائيل تعليق استخدام مقاتلات F-35 بسبب اكتشاف خلل تقني وأعطال في مقاعد النجاة، مما قد يعرض الطيارين للخطر أثناء حالة الطوارئ وفق إعلام عبري، وذلك بعد أيام من وقف مشابه لمئات الطائرات الأمريكية من نفس الطراز.
بعد أمريكا.. عطل فني يدفع إسرائيل إلى تعليق استخدام مقاتلات F-35
  بعد أمريكا.. عطل فني يدفع إسرائيل إلى تعليق استخدام مقاتلات F-35  
31 يوليو 2022

قرر سلاح الجو الإسرائيلي السبت وقف نشاط التدريب على طائرات F-35 الأمريكية، بسبب عطل في مقاعد النجاة، حسب إعلام عبري.

جاء ذلك وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية من بينها إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية) وقناة "12" الخاصة.

مشكلة في مقاعد النجاة

وقالت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" العبرية إنّ "الجيش الأمريكي أبلغ نظيره الإسرائيلي بأنّ معظم طائرات F-35 لديه قد توقفت مؤقتاً عن العمل بسبب مشكلة في مقاعد النجاة، لذا قرر الأخير وقف نشاط التدريب على هذه الطائرات حتى يجرى فحص شامل لها".

وحذرت الولايات المتحدة، من أن "المشكلة تهدد الطائرات من نوع F-35 في جميع أنحاء العالم بما في ذلك إسرائيل" حسب قناة "12".

ولفتت القناة إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي اتخذ قراراً بإجراء عمليات تفتيش شاملة في الأيام التسعين القادمة، واتخاذ قرار بناء على النتائج".

وحسب القناة الإسرائيلية "أدرك سلاح الجو الأمريكي المشكلة بالفعل في أبريل/نيسان الماضي، لكنه اختار الانتظار نحو 3 شهور حتى يعلن المشكلة".

وقالت إنّ "المسؤولين في الجيش الأمريكي اعتقدوا في البداية أن المشكلة حادثة فردية محتملة، لكنهم أدركوا لاحقاً بعد التحقيق أنها كانت مشكلة في خط الإنتاج".

توقف مؤقت

وكانت المتحدثة باسم قيادة القوات الجوية الأمريكية أليكسي وورلي، أكدت التوقف المؤقت لطائرات F-35 يوم الجمعة، ريثما تُحل هذه المشكلة.

ووفق موقع "بيركينغ ديفينس" فإن هذا المقعد يعمل في حال شعر الطيار بالخطر، إذ إن بوسعه إطلاق مقعده خارج الطائرة، ويكون مزوداً بمظلة لضمان الهبوط الآمن للطيار، إلا أن الخلل الفني يهدد سلامة الطيارين ما يظهر الحاجة الماسة إلى ضمان عمل مقعد الطوارئ.

وعام 2016، اشترت إسرائيل 50 مقاتلة من طراز "F-35" "الشبح" من الولايات المتحدة، جرى تسليمها لسلاح الجو الإسرائيلي تباعاً على مدى 5 سنوات.

وتستطيع طائرات F-35 التحليق من دون أن ترصدها أنظمة الدفاع المضادة للطائرات، حسب وزارة الدفاع الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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