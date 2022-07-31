سياسة
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وزير الدفاع التركي يبحث مع مسؤولين أوكرانيين تطورات شحن الحبوب
أجرى وزير الدفاع التركي مباحثات هاتفية مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف ووزير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف، لبحث استعدادات شحن الحبوب.
وزير الدفاع التركي يبحث مع مسؤولين أوكرانيين تطورات شحن الحبوب
وزير الدفاع التركي بحث الاستعدادات لشحن الحبوب مع مسؤولين أوكرانيين / AA
31 يوليو 2022

بحثت أنقرة وكييف الأحد آخر تطورات أنشطة مركز التنسيق المشترك الجارية في إسطنبول حول استعدادات شحن الحبوب.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الدفاع التركي خلوصي أقار ونظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف ووزير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف، حسب بيان صادر عن الدفاع التركية.

وذكر البيان أن الوزراء أعربوا عن ارتياحهم لاستكمال الأعمال التقنية والتخطيط لبدء الشحن في أقرب وقت ممكن بعد الاستعدادات الإدارية، وعمل أفراد مركز التنسيق المشترك بتناسق وتعاون.

والأربعاء شهدت مدينة إسطنبول افتتاح مركز التنسيق المشترك لضمان الشحن الآمن للحبوب من المواني الأوكرانية.

وفي 22 يوليو/تموز الجاري جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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