سياسة
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شاهد | مُسيّرة  أوكرانية تستهدف مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي
قال مسؤول روسي الأحد إن جسماً غريباً يشتبه بأنه مسيّرة أوكرانية استهدف مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي، ما تسبب بإصابة خمسة موظفين، وذلك تزامناً مع احتفالات "يوم البحرية" الروسي.
شاهد | مُسيّرة  أوكرانية تستهدف مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي
روسيا: 5 إصابات جراء استهداف مسيّرة أوكرانية مقر قيادة أسطول البحر الأسود / Others
31 يوليو 2022

اتهم مسؤول كبير في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، أوكرانيا، اليوم الأحد بشن هجوم بطائرة مُسيرة قبل احتفالات مزمعة بمناسبة يوم البحرية، مما أدى إلى إصابة خمسة وإلغاء الاحتفالات.

وكتب ميخائيل رازفوجاييف حاكم سيفاستوبول، حيث يقع مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي، على تيليغرام: "سقط جسم غير معروف في ساحة مقر قيادة الأسطول".

وأضاف: "تشير المعلومات الأولية إلى أنها طائرة مسيرة"، مضيفاً أن أوكرانيا قررت "إفساد يوم البحرية بالنسبة إلينا".

وقال رازفوجاييف إن خمسة موظفين من مقر قيادة الأسطول أصيبوا في الحادث وإن جهاز الأمن الاتحادي يحقق في ملابساته.

وأضاف رازفوجاييف: "ألغيت جميع الاحتفالات لأسباب أمنية. يرجى التزام الهدوء والبقاء في المنازل إذا أمكن ذلك".

ويأتي هذا الاتهام قبل ساعات من إشراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على احتفالات يوم البحرية في مسقط رأسه في سان بطرسبرغ، بينما تواصل موسكو تدخلها العسكري في أوكرانيا.

في السياق قال ريتشارد مور مدير جهاز المخابرات الخارجية البريطانية (إم.آي 6) في تعليق مقتضب على وسائل التواصل الاجتماعي السبت إن روسيا "تخور قواها" في هجومها على أوكرانيا.

وكتب مور هذا التعليق فوق تغريدة نشرتها وزارة الدفاع البريطانية في وقت سابق على تويتر وصفت فيها الحكومة الروسية بأنها "تزداد يأساً"، بخاصة أنها فقدت آلاف الجنود في هجومها على أوكرانيا.

ويوم البحرية هو عطلة سنوية في روسيا وتقدم خلاله أساطيلها عروضاً بحرية وتكرم بحارتها.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في مارس/آذار 2014، مما أثار خلافاً كبيراً مع الغرب تفاقم لاحقاً بسبب دور موسكو في تمرد انفصاليين متحالفين مع روسيا في شرق أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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