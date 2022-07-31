سياسة
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مسؤول أمريكي سابق: أردوغان يستحق الترشح لجائزة نوبل
في مقال لصحيفة "ذي هيل" بعنوان " انتصار الرئيس التركي"، قال الوكيل الأسبق لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) دوف إس.زاخيم إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستحق الترشيح لجائزة نوبل للسلام، لدوره في إبرام اتفاقية شحن الحبوب من أوكرانيا.
مسؤول أمريكي سابق: أردوغان يستحق الترشح لجائزة نوبل
الوكيل الأسبق لوزارة الدفاع الأمريكية يقول إن الرئيس التركي يستحق الترشيح لجائزة نوبل للسلام لدوره في إبرام اتفاقية شحن الحبوب من أوكرانيا / AA
31 يوليو 2022

قال الوكيل الأسبق لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) دوف إس.زاخيم، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستحق الترشيح لجائزة نوبل للسلام، لدوره في إبرام اتفاقية شحن الحبوب من أوكرانيا.

جاء ذلك في مقال لصحيفة "ذي هيل" بعنوان " انتصار الرئيس التركي"، أشار فيه إلى سياسات أردوغان في ملفَّي الحبوب الأوكرانية والهجرة.

وأشار إلى أن الرئيس أردوغان تمكن من التوسط لإبرام الاتفاقية بين موسكو وكييف التي تتيح شحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

ولفت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية وتعذر شحن كميات كبيرة من الحبوب الأوكرانية بسبب العوائق الروسية.

وأشار إلى أن ملايين البشر واجهوا خطر الجوع، الأمر الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى موجة هجرة جماعية جديدة نحو أوروبا.

ونوه بأن الاتفاقية المبرمة بإسطنبول من شأنها أيضاً إتاحة المجال أمام تصدير روسيا للأغذية والأسمدة.

وأكد أنه "مما لا شك فيه أن هذه الاتفاقية نصر كبير للرئيس التركي".​​​​​​​

ونوه بأن الرئيس أردوغان جعل هذه الاتفاقية ممكنة عبر حفاظه على علاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا المتحاربتين.

وأضاف أن الرئيس أردوغان يستحق على الأقل الترشيح لجائزة نوبل للسلام.

وفي 22 يوليو/تموز الجاري جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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