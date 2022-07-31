أعلنت وزارة الدفاع التركية مساء السبت تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت إيران خلال الأيام الماضية.

وقالت الوزارة في تغريدة على "تويتر" إن "طائرة تابعة لسلاح الجو غادرت (العاصمة التركية) أنقرة إلى إيران، محملة بمواد إغاثية مثل الخيام والبطانيات اللازمة”.

وأضافت أنه “يجري التخطيط لإرسال طائرة أخرى إلى المنطقة”.

بدورها ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” في تغريدة أخرى أنه بتعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جرى إرسال مواد الإغاثة الإنسانية مثل الخيام والبطانيات وكذلك الأدوات والمعدات الفنية إلى المنطقة.

وقالت: “نتمنى السلامة للشعب الإيراني الصديق والشقيق”.

وأعلنت السلطات الإيرانية السبت ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الناجمة عن أمطار غزيرة اجتاحت 60 محافظة إيرانية إلى 61 شخصاً و32 مفقوداً.

وقال مهدي ولي بور رئيس هيئة الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر الإيراني للتلفزيون الحكومي إن جهود البحث والإنقاذ مستمرة في بعض المناطق المتضررة من الفيضانات، داعياً المواطنين لتوخي الحيطة والحذر في المناطق المتضررة.

من ناحية أخرى أعلن المركز الوطني للتنبؤ وإدارة الأزمات أن الأمطار الغزيرة التي طالت البلاد ستستمر حتى يوم غد الاثنين.