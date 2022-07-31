سياسة
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بالصور | جماهير طرابزون سبور تحتفل بكأس السوبر التركي وأردوغان يهنئ
احتفلت جماهير نادي طرابزون سبور بإحراز كأس السوبر التركي لكرة القدم السبت، في حين هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الفريق وجميع مشجعيه بعد فوزه على فريق سيواس.
بالصور | جماهير طرابزون سبور تحتفل بكأس السوبر التركي وأردوغان يهنئ
جماهير طرابزون سبور تحتفل بكأس السوبر التركي / AA
31 يوليو 2022

احتفلت جماهير نادي طرابزون سبور بإحراز كأس السوبر التركي لكرة القدم السبت على حساب نظيره فريق سيواس سبور.

وعاش مشجعو الفريق في ولاية طرابزون سعادة عارمة عقب تسجيل الأهداف في شباك سيواس سبور خلال المباراة التي أقيمت بإسطنبول وشاهدوها عبر شاشات عملاقة.

من جهته هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء السبت فريق طرابزون سبور لفوزه بكأس السوبر لكرة القدم.

وقال أردوغان في تغريدة: "أهنئ فريق طرابزون سبور وجميع مشجعيه للفوز بكأس السوبر التركي".

وتوج طرابزون سبور بكأس السوبر التركي لكرة القدم إثر انتصاره الكبير على سيواس سبور بأربعة أهداف من دون رد على أرض ملعب "أتاتورك الأولمبي" في إسطنبول.

وكان طرابزون سبور نجح في التتويج بلقب الدوري التركي الموسم الفائت، إذ احتل المركز الأول برصيد 81 نقطة حصدها من 38 مباراة.

وشارك سيواس سبور بصفته بطلاً لكأس تركيا التي حقق لقب آخر نسخة لها بعد تغلبه في النهائي على قيصري سبور بثلاثة أهداف إلى اثنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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