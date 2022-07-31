سياسة
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جدري القرود.. مدينة نيويورك تعلن حالة الطوارئ العامة
قال عمدة مدينة نيويورك إن قرابة 150 ألفاً من سكان المدينة "معرضون لخطر الإصابة" بفيروس جدري القرود، وقررت السلطات إعلان حالة الطوارئ الصحية العامة بسبب ارتفاع حالات الإصابة.
جدري القرود.. مدينة نيويورك تعلن حالة الطوارئ العامة
السلطات في مدينة نيويورك الأمريكية أعلنت حالة الطوارئ الصحية العامة بسبب ارتفاع حالات الإصابة بجدري القرود
31 يوليو 2022

أعلنت السلطات في مدينة نيويورك الأمريكية حالة الطوارئ الصحية العامة بسبب ارتفاع حالات الإصابة بجدري القرود.

وقال عمدة المدينة إريك آدامز ومفوض الصحة أشوين فاسان في بيان مشترك مساء السبت إن قرابة 150 ألفاً من سكان المدينة "معرضون لخطر الإصابة" بالفيروس.

وجاء في البيان: "سنواصل العمل مع شركائنا الفيدراليين لتأمين مزيد من جرعات اللقاح بمجرد توافرها".

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان ولاية سان فرانسيسكو حالة الطوارئ وسط انتشار الفيروس.

والجمعة كتبت حاكمة ولاية نيويورك كيثي هوشول على تويتر: "أعلن حالة طوارئ الكوارث في الولاية لتعزيز جهودنا المستمرة لمواجهة تفشي جدري القرود".

والخميس الماضي أعلنت السلطات بمدينة سان فرانسيسكو الواقعة شمالي ولاية كاليفورنيا أن مرض جدري القرود "يمثل حالة طوارئ صحية عامة اعتباراً من الأول من أغسطس/آب المقبل".

وقالت حاكمة الولاية لندن بريد في تغريدة إن الإعلان "سيسمح بإعداد الموارد وتخصيصها لمنع انتشار" الفيروس.

وأضافت أن الإصابات في سان فرانسيسكو "تضاعفت" في أسبوع ووصلت إلى 261 حالة.

وتجاوز عدد الإصابات بجدري القرود في الولايات المتحدة في الوقت الحالي أكثر من 4 آلاف و600 حالة، مقارنة بـ200 حالة قبل شهر، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الحكومية.

ويحث مسؤولو الصحة جميع الأمريكيين على أخذ الفيروس على محمل الجد.

والأسبوع الماضي أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية بعد تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة و5 وفيات في 78 دولة، معظمها في أوروبا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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