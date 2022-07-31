سياسة
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مقتل عنصر من طالبان في اشتباكات مع حرس الحدود الإيراني
قُتل عنصر من حركة طالبان الأفغانية وأُصيبَ آخر في اشتباكات اندلعت الأحد بمنطقة هرمند في محافظة سيستان–بلوشستان الإيرانية، مع حرس الحدود الإيراني. وأفاد مسؤول في الحركة بأن أسباب اندلاع الاشتباك لم تتضح بعد، لافتاً إلى استمرار التحريات المتعلقة بذلك.
مقتل عنصر من طالبان في اشتباكات مع حرس الحدود الإيراني
مسؤول في طالبان: أسباب اندلاع الاشتباك لم تتضح بعد، والتحريات المتعلقة بذلك مستمرة / AA
31 يوليو 2022

وقعت اشتباكات الأحد في منطقة هرمند بمحافظة سيستان–بلوشستان الإيرانية، بين قوات طالبان الأفغانية وحرس الحدود الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء إيران الرسمية (إرنا) عن ميسم برازندة قائم مقام هرمند، قوله إن الاشتباكات وقعت في منطقة شوغالاك.

وأضاف أن الاشتباكات بين قوات طالبان وحرس الحدود الإيراني متواصلة، وسط استمرار التحقيق في تفاصيل الحادثة.

ولم يذكر المسؤول الإيراني أي تفاصيل حول الضحايا والإصابات المحتمَلة نتيجة الاشتباكات .

من جهتها أكّدَت طالبان صحة الأنباء المتعلقة بوقوع الاشتباك على الحدود بين البلدين.

ونقل موقع "طلوع نيوز" المقرَّب من طالبان، عن مولوي محمد إبراهيم هيواد، قائد حرس نيمروز الحدودي، قوله إن الاشتباكات بدأها الجانب الإيراني.

وأضاف أن عنصراً من طالبان لقي مصرعه جراء الاشتباكات، فيما أُصيبَ آخر.

وأفاد بأن أسباب اندلاع الاشتباك لم تتضح بعد، لافتاً إلى استمرار التحريات المتعلقة بذلك.

وتشهد الحدود الإيرانية الأفغانية اندلاع اشتباكات بين حين وآخر، وتتوقف نتيجة ممارسات داعية للهدوء من مسؤولي الجانبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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