أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الأحد، إجراءها جولة تشمل أربع دول آسيوية هذا الأسبوع، بلا إشارة إلى زيارة تايوان.

وقالت بيلوسي في بيان إنها سترأس وفداً من الكونغرس إلى سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان، لمناقشة قضايا التجارة وخطط التعافي من فيروس كورونا وتغيُّر المناخ والأمن والديمقراطية في المنطقة.

ولم يتطرق البيان إلى زيارة بيلوسي لتايوان.

وفي وقت سابق حذّرت الصين واشنطن من زيارة رئيسة الكونغرس المحتمَلة لتايوان التي تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها.

وجاء في بيان بيلوسي: "تحت القيادة القوية للرئيس بايدن، تلتزم أمريكا بحزمٍ المشاركة الذكية والاستراتيجية في المنطقة، وتدرك أن حرية وازدهار منطقة المحيطَين الهندي والهادئ أمر حاسم لازدهار أمتنا والعالم".

وأشار البيان إلى أن وفد الكونغرس يضمّ عدة نواب، منهم غريغوري ميكس رئيس لجنة الشؤون الخارجية، ومارك تاكانو رئيس لجنة شؤون المحاربين القدامى، ورجا كريشنامورثي عضو لجنة للاستخبارات الدائمة، وآندي كيم عضو لجنتَي القوات المسلحة والشؤون الخارجية.

والخميس حذّر الرئيس الصيني شي جين بينغ، نظيره الأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي، من "اللعب بالنار" في ما يخصّ تايوان.

وقال جين بينغ لبايدن، وفقاً لبيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الصينية، إن الذين يلعبون بالنار "سيهلكون بها".