سياسة
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لبنان: الوسيط الأمريكي أبلغ عن طرح جديد لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
قال مسؤول لبناني إن الوسيط الأمريكي آموس هوكستين، قد أبلغهم بأنه يحمل خلال زيارته إلى بيروت طرحاً جديداً لترسيم الحدود البحرية المشتركة مع إسرائيل.
لبنان: الوسيط الأمريكي أبلغ عن طرح جديد لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
الوسيط الأمريكي يعلم لبنان أنه يحمل طرحاً جديداً لترسيم الحدود مع إسرائيل / AA
31 يوليو 2022

أعلن لبنان الأحد أن الوسيط الأمريكي آموس هوكستين، حمل طرحاً جديداً، لترسيم الحدود البحرية المشتركة مع إسرائيل.

وقال وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، إن الوسيط الأمريكي آموس هوكستين، أبلغه بأنه يحمل طرحاً إيجابياً جديداً إلى المسؤولين اللبنانيين.

جاء ذلك في تصريحات فياض للصحفيين عقب لقاء هوكستين، بمقر وزارة الطاقة في بيروت، بعدما وصل الوسيط الأمريكي إلى لبنان الأحد في زيارة تستمر يومين لبحث مسألة ترسيم الحدود البحرية.

ونفى فياض، "الشائعات" عن التنقيب المشترك بين لبنان وإسرائيل، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق اليوم أشارت وسائل إعلام محلية لبنانية إلى أن هوكستين، حمل مقترحاً ينص على تقاسم أرباح حقل "قانا" من خلال استخراج شركة واحدة الغاز وتقاسم عائداته بين لبنان وإسرائيل.

وزار هوكستين، لبنان منتصف يونيو/حزيران الماضي، حيث قدّم له الرئيس ميشال عون مقترحاً شفهياً بشأن ترسيم الحدود مع إسرائيل، يعتمد على استرجاع حقل قانا كاملًا مع تعديل الخط 23.

والمنطقة المتنازع عليها تبلغ 860 كيلومتراً مربعاً، حسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، وتعد هذه المنطقة غنية بالنفط والغاز.

وانطلقت من أجل ذلك مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين في أكتوبر/تشرين الأول 2020، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية، وعُقدت 5 جولات من التفاوض آخرها كان في مايو/أيار 2021.

وكان وفد بيروت قدم خلال إحدى المحادثات خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كيلومتراً إضافياً للبنان، وتشير إلى أن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كيلومتراً، وهو ما رفضته إسرائيل وأدى إلى توقف المفاوضات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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