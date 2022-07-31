سياسة
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صور | مئات من رجال الإطفاء يكافحون حريق غابات قرب العاصمة البرتغالية لشبونة
دفعت السلطات البرتغالية بأكثر من 400 من رجال الإطفاء تدعمهم طائرات متخصصة في إطفاء الحرائق ونحو 123 مركبة، بعد اندلاع حريق بمنطقة جبلية بالقرب من العاصمة لشبونة.
صور | مئات من رجال الإطفاء يكافحون حريق غابات قرب العاصمة البرتغالية لشبونة
دفعت السلطات بأكثر من 400 من رجال الإطفاء تدعمهم طائرات متخصصة في إطفاء الحرائق ونحو 123 مركبة / AFP
31 يوليو 2022

يبذل مئات من رجال الإطفاء جهوداً مضنية لإخماد حريق يستعر في إحدى البلديات البرتغالية بالقرب من العاصمة لشبونة، حيث أدت درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية إلى صعوبة السيطرة على النيران.

ودفعت السلطات بأكثر من 400 من رجال الإطفاء تدعمهم طائرات متخصصة في إطفاء الحرائق ونحو 123 مركبة، بعد اندلاع حريق بمنطقة جبلية في بلدية مافرا عصر اليوم الأحد.

وتصاعدت سحابة ضخمة من الدخان الأسود فوق بلدة فيندا دو بينهيرو في مافرا، حيث أجبر الحريق السلطات على إغلاق عدة طرق وإخلاء دار رعاية. كما هرب العديد من سكان البلدة من منازلهم خوفاً من امتداد الحريق.

وذكر شاهد من رويترز أن الدخان المتصاعد من الحريق يمكن رؤيته من وسط مدينة لشبونة على بعد نحو 33 كيلومتراً جنوباً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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