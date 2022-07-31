يبذل مئات من رجال الإطفاء جهوداً مضنية لإخماد حريق يستعر في إحدى البلديات البرتغالية بالقرب من العاصمة لشبونة، حيث أدت درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية إلى صعوبة السيطرة على النيران.

ودفعت السلطات بأكثر من 400 من رجال الإطفاء تدعمهم طائرات متخصصة في إطفاء الحرائق ونحو 123 مركبة، بعد اندلاع حريق بمنطقة جبلية في بلدية مافرا عصر اليوم الأحد.

وتصاعدت سحابة ضخمة من الدخان الأسود فوق بلدة فيندا دو بينهيرو في مافرا، حيث أجبر الحريق السلطات على إغلاق عدة طرق وإخلاء دار رعاية. كما هرب العديد من سكان البلدة من منازلهم خوفاً من امتداد الحريق.

وذكر شاهد من رويترز أن الدخان المتصاعد من الحريق يمكن رؤيته من وسط مدينة لشبونة على بعد نحو 33 كيلومتراً جنوباً.