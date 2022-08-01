سياسة
2 دقيقة قراءة
تبون: تركيا من أكبر المستثمرين هنا والجزائر ستحتضن اجتماعاً لمنظمة التحرير
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن سعي بلاده لتطوير العلاقات مع تركيا "طبيعي بحكم التاريخ العريق بين البلدين"، كما أعلن احتضان بلاده اجتماعاً لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل القمة العربية المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
تبون: تركيا من أكبر المستثمرين هنا والجزائر ستحتضن اجتماعاً لمنظمة التحرير
تبون: تركيا من أكبر المستثمرين في الجزائر / Reuters
1 أغسطس 2022

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن سعي بلاده لتطوير العلاقات مع تركيا "طبيعي بحكم التاريخ العريق بين البلدين وكونها من أكبر المستثمرين" في الجزائر.

جاء ذلك في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثها التليفزيون الرسمي مساء الأحد.

كما أعلن الرئيس الجزائري احتضان بلاده اجتماعاً لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل القمة العربية المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال تبون بشأن مساعي بلاده منذ أشهر حول المصالحة الفلسطينية: "الجزائر قادرة على هذه المهمة.. نحن مع فلسطين مهما تعددت الأوجه التي تمثل فلسطين".

وتابع: "نحن مع منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للفلسطينيين".

وأضاف: "نواصل العمل وإن شاء الله سننهيه، لمنظمة التحرير الفلسطينية لقاء بالجزائر قبل القمة العربية القادمة".

وفي 5 يوليو/تموز الجاري عقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لقاءً جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على هامش مشاركتهما في احتفالات الذكرى الستين لاستقلال البلاد عن فرنسا في 5 يوليو/تموز 1962.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us