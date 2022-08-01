قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن سعي بلاده لتطوير العلاقات مع تركيا "طبيعي بحكم التاريخ العريق بين البلدين وكونها من أكبر المستثمرين" في الجزائر.

جاء ذلك في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثها التليفزيون الرسمي مساء الأحد.

كما أعلن الرئيس الجزائري احتضان بلاده اجتماعاً لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل القمة العربية المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال تبون بشأن مساعي بلاده منذ أشهر حول المصالحة الفلسطينية: "الجزائر قادرة على هذه المهمة.. نحن مع فلسطين مهما تعددت الأوجه التي تمثل فلسطين".

وتابع: "نحن مع منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للفلسطينيين".

وأضاف: "نواصل العمل وإن شاء الله سننهيه، لمنظمة التحرير الفلسطينية لقاء بالجزائر قبل القمة العربية القادمة".

وفي 5 يوليو/تموز الجاري عقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لقاءً جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على هامش مشاركتهما في احتفالات الذكرى الستين لاستقلال البلاد عن فرنسا في 5 يوليو/تموز 1962.