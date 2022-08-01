أعلنت وزارة الدفاع التركية الاثنين أن أول سفينة محملة بالحبوب منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا ستغادر ميناء أوديسا الأوكراني الساعة 8:30 صباحاً.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر" إن "أول سفينة ستنطلق محملة بالذرة وتحمل علم سيراليون من ميناء أوديسا باتجاه لبنان".

وفي 13 يوليو/تموز استضافت إسطنبول اجتماعاً عسكرياً بمشاركة مسؤولين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لمناقشة نقل الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن المجتمعين اتفقوا على إنشاء مركز تنسيق في ولاية إسطنبول يضم ممثلي الأطراف المعنية.

وفي 22 يوليو/تموز الجاري جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

ويعاني الكثير من بلدان العالم أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة المواني الأوكرانية بسبب الحرب المندلعة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.