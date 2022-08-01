طالب المجلس العسكري الحاكم في مالي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتخلّي عن "موقفه الاستعماري الجديد" ووقف انتقاداته للجيش المالي، متّهماً ماكرون بإثارة الكراهية العرقية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا عبر القناة العامة: "تُطالب الحكومة الانتقالية الرئيس ماكرون بأن يتخلّى نهائياً" عن "موقفه الاستعماري الجديد والمتعالي" حتى يفهم أنه "لا يمكن لأحد أن يُحبّ مالي أكثر من الماليين".

وكان مايغا يردّ على تصريحات أدلى بها ماكرون الخميس في بيساو.

ومتحدّثاً عن مالي التي تُواجه أزمة أمنية خطيرة وشهدت انقلابَين عسكريين عامَي 2020 و2021، قال ماكرون الخميس إنّ دول غرب إفريقيا تتحمّل مسؤولية العمل لضمان أن يتمكّن الشعب المالي من "التعبير عن سيادة الشعب" و"بناء إطار من الاستقرار" للسماح بـ"القتال الفعّال ضد الجماعات الإرهابية".

كما تحدّث ماكرون عن الاتفاق بين النظام المالي وقوّات مجموعة فاغنز الذي شكّل عاملاً حاسماً في دفع باريس إلى سحب قواتها البالغ عددها 2400 جندي من البلاد.

وقال الرئيس الفرنسي: "من الواضح أن الخيارات التي اتخذها المجلس العسكري المالي اليوم" وعمله مع مجموعة فاغنر "غير فعّالة في مكافحة الإرهاب".

وتدهورت العلاقات بين المجلس العسكري الحاكم في باماكو وباريس، القوة الاستعمارية السابقة، بشكل كبير في الأشهر الأخيرة لا سيما منذ وصول القوات شبه العسكرية من مجموعة فاغنر الروسية إلى مالي، ما دفع البلدين إلى قطيعة بعد تسع سنوات من الوجود الفرنسي المتواصل لمحاربة المجموعات المسلحة.

كما أدانت باماكو "بكثير من الصرامة" التصريحات "التشهيرية والمثيرة للكراهية" من جانب ماكرون الذي نبّه إلى انتهاكات منسوبة إلى الجيش المالي بحق أفراد من قبيلة الفولاني خلال عمليّات عسكريّة جرت أخيراً.

واتُّهم الجيش المالي والقوات شبه العسكرية الروسية على وجه الخصوص بارتكاب مذبحة ضد مدنيين في منطقة مورا (وسط) حيث جرى وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية إعدام نحو 300 مدني نهاية مارس/آذار.

واعتبرت باماكو هذه "الاتهامات الخطيرة " التي أطلقها ماكرون من شأنها أن تؤدي إلى "إثارة الكراهية العرقية" في مالي حيث "تدهور النسيج الاجتماعي في السنوات الأخيرة بسبب النزاعات" على مستوى الجماعات المحلية.

وقال مايغا: "من المهم أن يتذكر الرئيس ماكرون باستمرار الدور السلبي ومسؤولية فرنسا في الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا".