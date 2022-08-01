سياسة
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تركيا: أول سفينة حبوب أوكرانية تنطلق من أوديسا وتصل إلى إسطنبول الثلاثاء
انطلقت أول سفينة تحمل الحبوب منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، وذلك من ميناء أوديسا باتجاه لبنان، ومن المقرر أن تصل إلى إسطنبول غداً الثلاثاء.
تركيا: أول سفينة حبوب أوكرانية تنطلق من أوديسا وتصل إلى إسطنبول الثلاثاء
سفينة الحبوب الأولى انطلقت من ميناء أوديسا / Reuters
1 أغسطس 2022

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن السفينة الأولى المحملة بالذرة القادمة من ميناء أوديسا الأوكراني تصل إلى إسطنبول غداً الثلاثاء.

وأضافت في بيان لها الاثنين أن السفينة التي ترفع علم سيراليون غادرت ميناء أوديسا بحلول الساعة 08:30 (بتوقيت تركيا).

وأوضح البيان أن السفينة ستصل إلى إسطنبول غداً الثلاثاء، وستخضع لعملية تفتيش من قبل الأطراف المعنية قبل مواصلة رحلتها نحو وجهتها الأخيرة في لبنان.

بدوره قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف إن سفينة تحمل حبوباً أوكرانية غادرت ميناء أوديسا اليوم الاثنين.

وكتب على تويتر: "غادرت أول سفينة حبوب منذ العدوان الروسي الميناء. بفضل دعم جميع البلدان الشريكة لنا والأمم المتحدة تمكنَّا من التنفيذ الكامل للاتفاق الموقَّع في إسطنبول".

وصباح الاثنين أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أول سفينة محملة بالذرة ستغادر ميناء أوديسا الأوكراني بموجب اتفاقية شحن الحبوب الساعة 08:30 (بتوقيت تركيا) متجهة إلى لبنان.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الاتفاق على تحرك السفينة المذكورة جاء بعد اتصالات أجراها وزير الدفاع التركي خلوصي أقار مع الجهات المعنية.

وأضاف البيان أن الجهود الكبيرة المبذولة في مركز التنسيق المشترك بإسطنبول ساهمت أيضاً في التوصل إلى اتفاق لخروج السفينة الأولى من ميناء أوديسا.

وأشار البيان إلى أن من المخطط تحريك السفن الأخرى في إطار الإجراءات والممرات المحددة.

وفي 22 يوليو/تموز الجاري جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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