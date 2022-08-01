سياسة
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"ليست على جدول أعمالنا".. طهران تؤكد قدرتها التقنية على إنتاج قنبلة ذرية
أكدت طهران امتلاكها القدرة التقنية على إنتاج قنبلة ذرية، لكنها لا تضع ذلك على جدول أعمالها، مشيرةً إلى أن العلاقات بين المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية "لم تنقطع".
"ليست على جدول أعمالنا".. طهران تؤكد قدرتها التقنية على إنتاج قنبلة ذرية
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: طهران لديها القدرة التقنية على إنتاج قنبلة ذرية لكنها لا تخطط لذلك / AFP
1 أغسطس 2022

قال محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الاثنين إن طهران "لديها القدرة التقنية على إنتاج قنبلة ذرية لكنها لا تخطط لذلك".

جاء ذلك في تصريحات صحفية أشار خلالها إسلامي إلى القدرات التقنية النووية التي تتمتع بها إيران، وعدم وضعها أي نوايا لصنع قنبلة نووية على جدول أعمالها، حسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.

وفي السياق أوضح إسلامي أن العلاقات بين المنظمة الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية "لم تنقطع"، لافتاً إلى أن جميع ممارسات إيران في هذا الشأن "تجري تحت إشراف الوكالة على أساس معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

ونفى إسلامي الادعاءات التي تتهم إيران بتعمد ممارسة ضغوط على القوى الدولية في إطار المفاوضات الرامية إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي.

ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى (الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) منذ شهور في العاصمة النمساوية فيينا، حول صفقة لإعادة التزام طهران القيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

وفي مايو/أيار 2018 أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب العقوبات على طهران، بعد إعلان انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في عهد سلفه الديمقراطي باراك أوباما.

يشار إلى أن إيران تخصب اليورانيوم بالفعل حتى نسبة 60% من درجة النقاء الانشطارية، وهو أعلى بكثير من سقف 3.67% المحدد بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

ويعد اليورانيوم المخصب بنسبة 90% مناسباً لصنع قنبلة نووية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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