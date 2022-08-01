سياسة
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بكين تهدّد بتحرُّك جيشها حال زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي تايوان
قالت الخارجية الصينية إن "جيشنا لن يبقى مكتوف الأيدي في حال زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي تايوان"، إذ تعتبر بكين أي زيارة ولو قصيرة من نانسي بيلوسي لتايوان "استفزازاً".
بكين تهدّد بتحرُّك جيشها حال زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي تايوان
بكين: جيشنا سيتحرك حال زيارة بيلوسي تايوان / AP
1 أغسطس 2022

هدّدت بكين الاثنين بأن جيشها سيتحرّك حال زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان.

وقالت الخارجية الصينية في بيان: "جيشنا لن يبقى مكتوف الأيدي في حال زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي تايوان"، حسبما نشرت وسائل إعلام محلية.

وجاء بيان الخارجية الصينية في أعقاب وصول بيلوسي الاثنين إلى سنغافورة، في مستهَلّ جولتها الآسيوية، إذ أُثيرت أسئلة حول توقُّف محتمَل في تايوان أدَّى إلى تأجيج التوتر مع بكين.

وأمس أعلنت بيلوسي برنامج جولتها الآسيوية بعد أيام من الغموض أججت توترات بين واشنطن وبكين، خشية إجراء بيلوسي زيارة محتملة لتايوان.

وقالت بيلوسي في بيان الأحد، إن جولتها "ستبدأ بسنغافورة ثم ماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان"، دون إشارة إلى تايوان.

وأضاف أنها ستقود وفداً من الكونغرس في منطقة المحيطين الهندي والهادئ "لتأكيد التزام الولايات المتحدة الراسخ أمن المنطقة".

ومن المقرر أن تعقد بيلوسي اجتماعات عالية المستوى لمناقشة المصالح الأمريكية المشتركة مع الدول التي ستزورها، لا سيما في مجالات الأمن والسلام والنمو الاقتصادي والتجارة والمناخ، فضلاً عن حقوق الإنسان والحوكمة الديمقراطية"، دون ذكر أي شيء يتعلق بتايوان.

والأسبوع الماضي شدّد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن موقف واشنطن من قضية تايوان "لم يتغير"، كما حاولت الإدارة الأمريكية ثني رئيسة مجلس النواب عن زيارة الجزيرة.

وتعتبر بكين أي زيارة ولو قصيرة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان "استفزازاً".

وخلال مسيرتها في الكونغرس التي تمتد أكثر من 35 عاماً، كانت نانسي بيلوسي "ناقدة قوية" للصين.

وزيارة بيلوسي تايوان، إذا تمّت، ستكون الأولى لرئيس مجلس نواب أمريكي منذ 25 عاماً، بعد رحلة الجمهوري نيوت غينغريتش عام 1997 للقاء الرئيس التايواني آنذاك لي تنغ هوي.

وتصنّف الصين تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي مقاطعة صينية منشقة يجب أن تصبح جزءاً من البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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