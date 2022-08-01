أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن سفن الحبوب الأوكرانية سيتوالى تصديرها بنفس آلية الشحنة الأولى التي غادرت ميناء أوديس الاثنين.

جاء ذلك في حديث أدلى به خلال استضافته في الاجتماع التحريري لوكالة الأناضول بمقر الوكالة في العاصمة أنقرة.

وأوضح أقار أن أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا يمكن أن تؤثر على حركة الهجرة من إفريقيا إلى أوروبا وتركيا.

وأضاف قائلاً: "في مواني روسيا مواد غذائية وكيميائية تنتظر الشحن، وسنكون سعداء في حال قدمنا ​​مساهمة بهذا الصدد".

ولفت أقار إلى أن السفينة التي انطلقت من ميناء أوديسا ستصل إلى إسطنبول غداً الثلاثاء بحدود الثالثة بعد الظهر، وستخضع للمراقبة من وفد مشترك يضمّ أعضاء من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.

وذكر أقار أن السفينة التي ترفع علم سيراليون تحمل 27 ألف طن من الذرة، وهي متجهة إلى لبنان.

وأشار إلى أن مسألة تحريك السفن من المواني الأوكرانية تعتبر مسألة إنسانية وذات أهمية كبيرة، مبيناً أن روسيا وأوكرانيا تنتجان ثلث احتياجات العالم من الحبوب.

وأوضح أن كلا الطرفين الروسي والأوكراني أعربا عن ثقتهما التامة بتركيا وبمساعيها الرامية إلى إيجاد حل للأزمة القائمة.

"يستحيل التعايش مع الإرهاب"

في سياق آخر قال وزير الدفاع التركي إن الأمريكيين سيدركون يوماً ما أنه يستحيل التعايش مع الإرهاب والإرهابيين، وإن واشنطن ستتخلى عن تنظيم YPG\PYD الإرهابيين في نهاية المطاف.

وأوضح أقار أن تعزية الجيش الأمريكي بمقتل قيادية إرهابية في التنظيم المذكور أمر لا يمكن تفسيره وأن الأمريكيين سيشعرون بالحزن عندما يتذكرون هذه التعزية مستقبلاً.

وفيما يخص مسألة توريد مقاتلات F-16 قال أقار: "نتمنى أن يجري توريد مقاتلات F-16 الأمريكية إلى تركيا، وبعكس ذلك فالخيارات أمامنا كثيرة ومتعددة".