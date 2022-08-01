كشفت وزارة الدفاع التايوانية الاثنين عن دخول 4 طائرات حربية صينية إلى مجالها الجوي، فيما تهدد بكين بالتصعيد في حال زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر إن "4 طائرات حربية صينية دخلت المجال الجوي في جنوب غربي تايوان اليوم".

جاء ذلك في أعقاب تأكيد وزارة الخارجية في بكين، صباح اليوم، أن الجيش الصيني "لن يبقى مكتوف الأيدي" في حال زيارة بيلوسي لتايوان.

وفي وقت سابق اليوم كشفت الإذاعة التايوانية (تي في بي إس) أن بيلوسي ستزور تايبيه غداً الثلاثاء.

وحتى ظهر اليوم لم يصدر تأكيد رسمي من بيلوسي بشأن زيارتها المحتملة لتايوان.

وبدأت بيلوسي اليوم جولة آسيوية أثيرت أسئلة حول توقف محتمل في تايوان أدى إلى تأجيج التوتر مع بكين.

وقالت بيلوسي في بيان الأحد إن جولتها "ستبدأ بسنغافورة ثم ماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان"، دون إشارة إلى تايوان.

وأضاف أنها ستقود وفداً من الكونغرس في منطقة المحيطين الهندي والهادئ "لتأكيد التزام الولايات المتحدة الراسخ أمن المنطقة".

وفي حالة زيارة بيلوسي لتايوان، فستكون هذه أول زيارة يجريها رئيس لمجلس النواب الأمريكي منذ 25 عاماً، بعد رحلة الجمهوري نيوت غينغريتش عام 1997 للقاء الرئيس التايواني آنذاك لي تنغ هوي.

وخلال مسيرتها في الكونغرس التي تمتد أكثر من 35 عاماً، كانت نانسي بيلوسي "ناقدة قوية" للصين.

وتعتبر بكين أي زيارة ولو قصيرة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان "استفزازاً".

وتصنف الصين تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي مقاطعة صينية منشقة يجب أن تصبح جزءاً من البلاد.

وتشتكي تايوان، التي تطالب الصينُ بالسيادة عليها، من تكرار مثل هذه المهام التي تؤديها الطائرات الصينية، والتي أصبحت شيئاً معتاداً على مدى عامين منصرمين تقريباً.