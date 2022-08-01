سياسة
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تركيا تعلن إعادة فتح مدارسها في السعودية قريباً
قالت وزارة التربية التركية الاثنين إن المدارس العاملة تحت إشراف الوزارة التركية في المملكة العربية السعودية سيعاد فتحها نتيجة للاتصالات الدبلوماسية للحكومة التركية ومبادرات وزارة التربية.
تركيا تعلن إعادة فتح مدارسها في السعودية قريباً
وزير التربية التركي محمود أوزر بحث مع نظيره السعودي حمد آل الشيخ، وضع المدارس التركية في المملكة / AA
1 أغسطس 2022

أعلنت وزارة التربية التركية الاثنين أن المدارس التي كانت تعمل تحت إشرافها في المملكة العربية السعودية، ستبدأ مزاولة مهامها مجدداً.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه نتيجة الاتصالات الدبلوماسية للحكومة التركية ومبادرات وزارة التربية، سيعاد فتح المدارس العاملة تحت إشراف الوزارة التركية في المملكة العربية السعودية.

وأشار البيان إلى أن وزير التربية التركي محمود أوزر بحث مع نظيره السعودي حمد آل الشيخ، وضع المدارس التركية في المملكة، خلال اجتماعهما على هامش "القمة التمهيدية لتحول التعليم" التي عقدت مؤخراً في العاصمة الفرنسية باريس.

ونتيجة للاتصالات بين سلطات البلدين، ستبدأ في وقت قصير الإجراءات الخاصة بقبول الطلاب.

وأشار البيان إلى أن المدارس التركية العاملة في العاصمة الرياض والمحافظات الأخرى أُغلقت تدريجياً اعتباراً من نهاية العام الدراسي 2020-2021، بقرار رسمي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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