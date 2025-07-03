الحرب على غزة
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فيدان: أولويتنا وقف الإبادة في غزة وإيصال المساعدات
في أخبارنا لهذا اليوم: فيدان: أولويتنا وقف الإبادة في غزة وإيصال المساعدات، وإيران تعلّق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
فيدان: أولويتنا وقف الإبادة في غزة وإيصال المساعدات / TRT Global
3 يوليو 2025

فيدان يؤكد لحماس أن أولوية تركيا هي وقف الإبادة في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن، مشددا على أن التوترات الأخيرة في المنطقة لن تنسي إبادة القطاع.

الرئيس الإيراني يعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، متهما إياها بانتهاج "معايير مزدوجة" تجاه ملف إيران النووي، محذرا من أن هذا النهج يهدد أمن المنطقة والعالم.

"الحديث عن توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل سابق لأوانه".. هذا ما قاله مصدر سوري رسمي، مشددا على ضرورة التزام تل أبيب الكامل لاتفاقية فك الاشتباك لعام ألف وتسعمئة وأربعة وسبعين والانسحاب من المناطق التي توغلت بها.

مصدر:TRT Arabi
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