فيدان يؤكد لحماس أن أولوية تركيا هي وقف الإبادة في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن، مشددا على أن التوترات الأخيرة في المنطقة لن تنسي إبادة القطاع.

الرئيس الإيراني يعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، متهما إياها بانتهاج "معايير مزدوجة" تجاه ملف إيران النووي، محذرا من أن هذا النهج يهدد أمن المنطقة والعالم.

"الحديث عن توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل سابق لأوانه".. هذا ما قاله مصدر سوري رسمي، مشددا على ضرورة التزام تل أبيب الكامل لاتفاقية فك الاشتباك لعام ألف وتسعمئة وأربعة وسبعين والانسحاب من المناطق التي توغلت بها.