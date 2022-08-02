سياسة
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مقتل أيمن الظواهري في غارة بأفغانستان.. وبايدن: حددنا مكانه مُسبَقاً
استهدفت غارة أمريكية زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري في أفغانستان. وقال مسؤول أمريكي رفيع، إن وجود الظواهري في كابول كان "انتهاكاً واضحاً" لاتفاقية عام 2020 التي وقعتها طالبان مع واشنطن.
مقتل أيمن الظواهري في غارة بأفغانستان.. وبايدن: حددنا مكانه مُسبَقاً
مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية  / Reuters
2 أغسطس 2022

أفاد إعلام أمريكي مساء الاثنين بمقتل قائد تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري في عملية نفذتها الولايات المتحدة بأفغانستان.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مصدر، لم تسمّه، قوله إن غارة أمريكية نفذت في عطلة نهاية الأسبوع في أفغانستان أسفرت عن مقتل زعيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري.

ومساء الاثنين أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن، سيلقي الليلة كلمة بشأن عملية "ناجحة" لمكافحة الإرهاب ضد "هدف مهم لتنظيم القاعدة الإرهابي" في أفغانستان.

وأعلن الرئيس الأمريكي مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، في كلمته، وأوضح بايدن أن أجهزة المخابرات حددت مكان الظواهري في وقت سابق هذا العام، مشيراً إلى عدم إصابة أي أحد من عائلة الظواهري أو مدنيين آخرين في الغارة.

وأضاف أنه يأمل أن يساعد مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري عائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر على "طي الصفحة".

وأكد البيت الأبيض أن العملية جرى تنفيذها في عطلة نهاية الأسبوع، ولم تسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، حسبما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

وقال مسؤول أمريكي رفيع الاثنين إن وجود زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري في كابول كان "انتهاكاً واضحاً" لاتفاقية عام 2020 التي وقعتها طالبان مع واشنطن وتعهدت فيها بعدم السماح بأن تصبح أفغانستان ملاذاً للجهاد الدولي.

وقال المسؤول في الإدارة الأمريكية: "نتوقع منهم التزام بنود اتفاق الدوحة. ووجود الظواهري في وسط كابول كان انتهاكاً واضحاً لذلك".

ترحيب سعودي بمقتل الظواهري

ورحبت السعودية بإعلان الرئيس الأمريكي، قتل الظواهري بواسطة طائرة مسيرة، حسبما جاء في بيان لوزارة الخارجية.

وأوضح البيان: "تعلن وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية يإعلان رئيس الولايات المتحدة جو بايدن (..) استهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري".

ووصف بيان الخارجية السعودية الظواهري بأنه من "قيادات الإرهاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة في الولايات المتحدة والسعودية وعدد من دول العالم الأخرى"، مشيراً الى أن هذه العمليات أدت الى مقتل "آلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان بمن فيهم مواطنون سعوديون".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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