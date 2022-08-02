قال آندي بشير، حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية الاثنين إن ما لا يقل عن 37 شخصاً، بينهم أربعة أطفال، لقوا حتفهم في فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في شرق الولاية، وحذر من اقتراب أوضاع جوية أكثر خطورة.

وتحقق بشير من سبع وفيات إضافية في تحديث ظهر بعد إعلانه 30 حالة وفاة مؤكدة في الصباح، وقال إنه يتوقع زيادة عدد القتلى.

وواصلت السلطات العمل على إنقاذ السكان وتوفير الطعام والمأوى لآلاف النازحين.

وفي مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، تحدث بشير عن توقعات الطقس قائلاً: "إنه شيء صعب حقاً.. من المحتمل حدوث فيضانات متفرقة ورياح مدمرة".

وكان قد كتب على تويتر صباح أمس الأحد: "الأضرار واسعة النطاق مع نزوح كثير من العائلات وتوقع هطول مزيد من الأمطار".

وقال لشبكة NBC يوم السبت: "أعرف أن عديداً من الجثث الإضافية موجودة، ونعلم أنها ستزيد. سنستمر في العثور على جثث على مدى أسابيع".

وهذه الفيضانات هي ثاني كارثة كبيرة في كنتاكي في سبعة أشهر وذلك بعد عدد كبير من الأعاصير أودت بحياة قرابة 80 شخصاً في الجزء الغربي من الولاية في ديسمبر/كانون الأول.

وأعلن بشير يوم الخميس حالة الطوارئ ووصف الكارثة بأنها "واحدة من أسوأ وأخطر الفيضانات" في تاريخ كنتاكي.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة أن كنتاكي تتعرض لكارثة كبيرة، الأمر الذي سمح بتخصيص تمويل اتحادي للولاية.

وأفادت شركة تتابع انقطاع الكهرباء بأنه حدث أكثر من 15 ألف بلاغ عن انقطاعات للتيار الكهربائي في الولاية صباح اليوم الاثنين.