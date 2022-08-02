سياسة
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جاوش أوغلو: الاجتماع الثلاثي لتركيا وأذربيجان وأوزبكستان مهم للغاية
قال وزير الخارجية التركي إن للاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية وتجارة ومواصلات تركيا وأذربيجان وأوزبكستان في طشقند أهمية بالغة.
جاوش أوغلو: الاجتماع الثلاثي لتركيا وأذربيجان وأوزبكستان مهم للغاية
مولود جاوش أوغلو: الاجتماع الثلاثي لتركيا وأذربيجان وأوزبكستان هام للغاية / AA
2 أغسطس 2022

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الأهمية البالغة الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية وتجارة ومواصلات تركيا وأذربيجان وأوزبكستان في طشقند.

جاء ذلك في تصريحات قبيل لقائه وكيل وزير الخارجية الأوزبكي فلاديمير ناروف الثلاثاء.

وقال جاوش أوغلو: "سيكون الاجتماع مهماً أيضاً من ناحية تطوير التعاون بين البلدان الشقيقة الثلاثة في مسائل التجارة والخدمات اللوجستية والنقل والطاقة".

ولفت إلى أن العلاقات الثنائية مع أوزبكستان ارتقت إلى مستوى التعاون الاستراتيجي الشامل مع اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية رفيع المستوى الذي عقد في أوزبكستان، مضيفاً: "وفي هذا الإطار، يتزايد حجم التجارة الثنائية، وسنرفعه إلى 5 مليارات دولار ثم إلى 10 مليارات دولار".

من جانبه، أعرب نوراف عن سروره بلقاء جاوش أوغلو، مؤكداً أن أوزبكستان وتركيا شريكان استراتيجيان.

وشدد على أن العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية بين البلدين تطورت بسرعة في السنوات الأخيرة.

وبيّن أن وصول العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية سيسهم في تطوير وإكساب زخم أكثر للتعاون الثنائي بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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