سياسة
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السعودية تضع ضوابط جديدة لتنظيم الإعلانات على مواقع التواصل.. ما هي؟
أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية، أن كل شخص يريد تقديم المحتوى الإعلاني على مواقع التواصل الاجتماعي "يجب عليه الحصول على ترخيص". وأوضحت أنه يمكن الحصول على تلك التراخيص عبر التسجيل على موقع "موثوق".
السعودية تضع ضوابط جديدة لتنظيم الإعلانات على مواقع التواصل.. ما هي؟
السعودية / AA
2 أغسطس 2022

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية الاثنين ضوابط جديدة لتنظيم الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي عبر خدمة "موثوق".

وقالت الهيئة عبر صفحتها على تويتر، إن على كل شخص يريد تقديم المحتوى الإعلاني على مواقع التواصل الاجتماعي الحصول على ترخيص".

وأوضحت الهيئة أنه يمكن الحصول على ترخيص عبر التسجيل على موقع "موثوق"، وأن "الترخيص يعتبر إلزامياً لمزاولة الإعلانات للأفراد".

وأشارت إلى 6 شروط للحصول على رخصة موثوق.

كذلك أوضحت أنه من أجل الحصول على رخصة، على المستخدم أن يتعهد بـ"تقديم أي بيانات أو معلومات أو تقارير تطلبها الهيئة، والتوقف عن الإعلان عن أي محتوى إعلامي فوراً ودون اعتراض عند طلب الهيئة، وعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى الهيئة".

أما لغير السعوديين، فقد أوضحت الهيئة شرطاً يتعلق بتعهد المستخدم بـ"عدم ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الهيئة والجهات ذات العلاقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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