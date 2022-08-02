سياسة
2 دقيقة قراءة
أغلقت طرقاً وشواطئ وأوقفت حركة القطارات.. إسرائيل تستنفر على حدود غزة
قررت إسرائيل رفع حالة الاستنفار على حدود قطاع غزة، وذلك بعد قتلها ناشطاً في مخيم جنين واعتقالها القيادي بحركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي، وأعلنت إغلاق مناطق وطرقات متاخمة للسياج الأمني القطاع.
أغلقت طرقاً وشواطئ وأوقفت حركة القطارات.. إسرائيل تستنفر على حدود غزة
إسرائيل تستنفر على حدود غزة
2 أغسطس 2022

أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، سلسلة من الإجراءات في محيط قطاع غزة، بعد اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسّام السعدي، في مخيم جنين بشمالي الضفة الغربية مساء الاثنين.

وبالتزامن، أعلن مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية عقد اجتماع أمني الثلاثاء لبحث التطورات الأمنية برئاسة يائير لابيد، رئيس الوزراء.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل ناشطاً واعتقل السعدي بعد اقتحام واسع لمخيم جنين في ساعات مساء الاثنين.

وقال الجيش: "في أعقاب حملة الاعتقالات الواسعة في منطقة الضفة الغربية، وبناءً على تقييم الوضع ونشاطات مرتبطة بحركة الجهاد الاسلامي تقرر إغلاق مناطق وطرقات متاخمة للسياج الأمني مع قطاع غزة".

وأشار إلى أن القرار يطال محاور زراعية وطرق، تربط بين تجمعات سكانية إسرائيلية متاخمة لحدود قطاع غزة.

وقال: "بالإضافة إلى ذلك سيُغلق شاطئ زيكيم وتوقف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت وسيغلق معبر إيرز أمام حركة العمال".

وأضاف : "سيجرى إغلاق المنطقة خشية الاستهداف المباشر ولمنع استهداف المدنيين".

وفي سياق متصل، قالت الحكومة الإسرائيلية في تصريح إن رئيس الوزراء يائير لابيد سيعقد "جلسة تقييم أمني" الثلاثاء.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء البديل نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني غانتس ومستشار الأمن القومي إيال حولاتا ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي ومسؤولين أمنين آخرين سيشاركون في الجلسة.

وتخشى إسرائيل أن ترد حركة الجهاد الإسلامي على اعتقال السعدي، من خلال شن هجمات على أهداف إسرائيلية انطلاقاً من قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us