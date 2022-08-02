سياسة
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تركيا.. إسطنبول تستقبل أكثر من 1.4 مليون سائح خلال شهر
حسب بيانات مديرية الثقافة والسياحة في إسطنبول فإن عدد السياح الأجانب القادمين إلى المدينة خلال يونيو/حزيران الماضي حقّق نموّاً بنسبة 115% مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت.
تركيا.. إسطنبول تستقبل أكثر من 1.4 مليون سائح خلال شهر
استقبلت مدينة إسطنبول مليوناً و470 ألفاً و586 سائحاً خلال يونيو/حزيران الماضي / AA
2 أغسطس 2022

استقبلت مدينة إسطنبول مليوناً و470 ألفاً و586 سائحاً خلال يونيو/حزيران الماضي

وحسب بيانات مديرية الثقافة والسياحة في المدينة، فإن عدد السياح الأجانب القادمين إلى إسطنبول خلال يونيو/حزيران الماضي حقّق نمواً بنسبة 115% مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت.

وبهذا ارتفع عدد زوار إسطنبول إلى 6 ملايين و755 ألفاً و300 سائح خلال النصف الأول من العام الحالي.

وخلال يونيو/حزيران 2022 وصل مليون و447 ألفاً و273 سائحاً إلى إسطنبول عبر الخطوط الجوية، فيما قدم إليها 23 ألفاً و313 زائراً عبر المنافذ البحرية.

واختار 72.29 من القادمين إلى إسطنبول عبر الخطوط الجوية، مطار إسطنبول الدولي للوصول إلى المدينة.

وعلى صعيد جنسيات السياح الأجانب، حلّ الألمان في المركز الأول بـ126 ألفاً و507 سائحين، تلاهم الروس بـ117 ألفاً و169، ثم الإيرانيون بـ99 ألفاً و115 سائحاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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