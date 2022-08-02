سياسة
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"لن ينتهي الأمر جيداً".. بكين تحذّر واشنطن من تعدّي الخط الأحمر في تايوان
أكدت الصين أن مبدأ وحدتها "أساس سياسي وخط أحمر لتبادلاتها مع الدول الأخرى"، واتهمت السياسيين الأمريكيين "باللعب علانية بالنار" بشأن قضية تايوان، قائلة: "ستصبحون بذلك أعداءً لـ1.4 مليار صيني، الأمر الذي لن ينتهي أبداً بشكل جيد".
"لن ينتهي الأمر جيداً".. بكين تحذّر واشنطن من تعدّي الخط الأحمر في تايوان
الصين تنتقد الولايات المتحدة بشأن زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان / AP
2 أغسطس 2022

انتقدت الصين، الثلاثاء، الولايات المتحدة بشأن زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، قائلة إن سياسة الصين الواحدة "أساس سياسي وخط أحمر لتبادلاتنا مع الدول الأخرى".

جاء ذلك في تصريحات شديدة نادرة موجهة إلى واشنطن على لسان وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

واتهم وانغ السياسيين الأمريكيين "باللعب علانية بالنار" بشأن قضية تايوان، قائلاً "ستصبحون بذلك أعداء لـ1.4 مليار صيني، الأمر الذي لن ينتهي أبداً بشكل جيد".

ولفت وزير الخارجية الصيني إلى أن "بعض السياسيين الأمريكيين يهتمون فقط بمصالحهم الخاصة"، في إشارة إلى رحلة بيلوسي المحتملة في وقت لاحق اليوم إلى الدولة الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، وتضم أكثر من 24 مليون شخص.

وأضاف وانغ أن "غدر الجانب الأمريكي بشأن قضية تايوان أمر مؤسف، ويساهم فقط بتقويض المصداقية الأمريكية".

وأشار أن "مبدأ الصين الواحدة، هو الإجماع العالمي للمجتمع الدولي، والأساس السياسي للتبادلات الصينية مع الدول الأخرى، وجوهر مصالح الصين، وخط أحمر لا يمكن تجاوزه".

واختتم وزير الخارجية الصيني حديثه قائلاً "إن "هذه التحركات كشفت وجه واشنطن المتسلط للعالم، وأصبح من الواضح أمام شعوب العالم أن الولايات المتحدة هي أكبر مدمر للسلام اليوم".

ويسود الاعتقاد أن بيلوسي ستزور تايوان، مساء الثلاثاء، رغم تحذيرات الصين من "عواقب وخيمة "إذا مضت بيلوسي في زيارة تايوان.

ومن المتوقع أن تهبط طائرة بيلوسي في مطار العاصمة تايبيه "سونغشان" حوالي الساعة 10:20 مساءً بالتوقيت المحلي (14:20 تغ).

وزيارة بيلوسي لتايوان إذا تمت، ستكون الأولى التي يجريها رئيس مجلس نواب أمريكي منذ 25 عاماً، بعد رحلة الجمهوري نيوت غينغريتش عام 1997 للقاء الرئيس التايواني آنذاك لي تنغ هوي.

وتصنف الصين تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي مقاطعة صينية منشقة يجب أن تصبح جزءاً من البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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