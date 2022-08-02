استقبل رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الثلاثاء، رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق عقيلة صالح، في العاصمة أنقرة.

وأفاد مراسل الأناضول بأن شنطوب وصالح ترأسا اجتماعاً لوفدي البلدين عقب لقائهما الثنائي بمقر البرلمان التركي في أنقرة.

وخلال الاجتماع قال شنطوب، إن العلاقات القائمة بين تركيا وليبيا تمتد إلى عهود قديمة، مبيناً أن تعزيز العلاقات بين برلماني البلدين سينعكس إيجاباً على باقي المجالات والقطاعات.

وذكر أنه جرى العام الماضي، تأسيس مجموعة الصداقة التركية الليبية داخل البرلمان التركي، بهدف تطوير العلاقات مع ليبيا.

ولفت إلى أن الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية يستحوذ على أهمية بالغة بالنسبة إلى تركيا.

من جانبه أشار صالح إلى وجود روابط تاريخية بين الشعبين التركي والليبي، وأنه من الواجب ترك جميع قنوات الحوار مفتوحة من أجل إحلال الاستقرار والسلام في ليبيا.

ونوه بأن أولوية الحكومة الجديدة التي تشكلت في ليبيا وحصلت على ثقة مجلس النواب، هي ضمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد.

كما أشار إلى أهمية دعم تركيا للجهود المبذولة لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا.